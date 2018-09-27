Гран-при XV Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар БДУ– 2018» получил спектакль «Другие» театра «Карман» (Россия). Также коллектив получил диплом в номинации «Лучший любительский спектакль», сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Гран-при детской программы удостоен творческий центр «Артист» (Россия) за спектакль «Чернобыльская молитва».

«Лучшей актрисой второго плана» и «Лучшим актером» стали Гордана Дьюкич и Милощ Лазаров в спектакле «Чайка» Академии искусств Белграда (Сербия). Кроме того, за данную постановку в номинации «Лучшая режиссура» награжден Милан Нешкович.

«Лучшим актером второго плана» в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна» театра БГУ «На балконе» (Беларусь) признан Егор Наймарк. В номинации «Лучший профессиональный спектакль» победил «Мама Ерма» театра «Creative Theatre Company» (Иран), а его «Лучшей актрисой» стала Фатеме Скандари. В номинации «Оригинальная форма спектакля» награждена постановка «Превращение» Академии драматических искусств Загреба (Хорватиия).

Специального диплома от критик-клуба «За тонкую интерпретацию текста, за точное взаимодействие режиссёра и актрисы, за жажду жизни в спектакле «Счастливые дни» удостоен театр им. Алексидзе совместно с Государственным университетом театра и кино им. Ш. Руставели (Грузия).

Специальным дипломом от Роберта Китты награжден спектакль «Убийство» театра «TAU» совместно с театром «Tzavta» (Израиль). Также «За актерский дуэт» в спектакле «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» мастерской Вячеслава Павлютя (Беларусь) специального диплома удостоены Владислав Солодов и Алексей Юхимец.

Всего в программе «Тэатральнага куфара, БДУ-2018» были представлены 22 спектакля, в которых выступили более 250 артистов из 12 стран: Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Узбекистана, Хорватии.

Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ.

Награждение состоялось 27 сентября в Лицее БГУ.