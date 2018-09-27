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Дамаск рассчитывает на поставку С-400 из России - глава МИД Сирии

28.09.2018 20:20 — Разное | Интерфакс  
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 Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Сирия рассчитывает получить от России не только системы ПВО С-300, но и более современные - С-400.

"Ждем С-400", - сказал он журналистам.

По словам В.Муаллема, системы С-300, которые пообещала поставить Россия, должны закрыть воздушное пространство Сирии от израильских самолетов.

"Как заявил господин Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ИФ), мы получим их в течение двух недель", - сказал В.Муаллем.

Отвечая на вопрос о том, закроют ли данные ЗРС воздушное пространство страны от израильских самолетов, он сказал: "Я надеюсь".

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил С.Шойгу.

Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-300, сообщила во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на неофициальные данные.

С-300, С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - системы ПВО дальнего действия.

Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских военных баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

 
 
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 Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Сирия рассчитывает получить от России не только системы ПВО С-300, но и более современные - С-400. "Ждем С-400", - сказал он...
 
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