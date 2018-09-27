Минское «Динамо» дома разгромило аутсайдера КХЛ «Сибирь»

Счет в матче открыл Теему Пулккинен, на 9-й минуте реализовавший большинство «Динамо». «Сибирь» не смогла быстро оправиться от пропущенной шайбы, команда потеряла концентрацию, чем «зубры» не замедлили воспользоваться. На 9-й минуте точным ударом отметился уже Евгений Лисовец, сделавший счет 2:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Патрик Уиркош довел счет до крупного – 3:1. Однако на старте третьего периода «Сибири» удалось сократить отставание в счете: после паса Саюстова шайба попала в игрока «Динамо» и влетела в ворота – 1:3. На большее «Сибири» сил не хватило. Зато на 52-й минуте очередную шайбу «зубров» забросил Денис Казионов – 4:1. Точку в матче поставил Лисовец, на 58-й минуте оформивший дубль.

Благодаря нынешней победе «Динамо» с 8 очками в активе делит со «Слованом» 11-12 места Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для сравнения: лидер «Запада» «Йокерит» имеет 18 баллов.

«Сибирь» остается единственной командой КХЛ, у которой пока нет ни одного очка в чемпионате. Команда проиграла все матчи со старта «регулярки».

Следующую игру «Динамо» проведет 30 сентября дома против омского «Авангарда» - одного из лидеров конференции «Восток».