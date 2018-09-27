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Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ
Новости Беларуси. В Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столицей «Дожинок» стал Верхнедвинск. Город встретил праздник во всей красе. Здесь поткрыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Обновили центр культуры. Вручили ключи от квартир местным жителям.
Скромные и немногословные. Они привыкли работать на земле. Где колоситься рожь и практически бесшумно работает комбайн. Леонид Алексеенко и Павел Хоняк – абсолютные рекордсмены в Витебской области. Впервые в истории северного региона они намолотили без малого 4,5 тысячи тонн зерна.
Леонид Алексеенко, главный комбайнер хозяйства «Заозерье»:
Непривычно для нас, простых работников, быть в центре внимания. Так, работали местами тяжело, местами довольно просто. Обычный рабочий день, только допоздна.
Нынешний год для аграриев северного региона выдался как никогда сложным. Картину сезона «от посевной до уборочной», словно в зеркале, отражал этот пятничный день. Дождь закончился только, когда на улицы города вышли главные герои праздника.
Ольга Велюга, главный агроном хозяйства «Шайтерово»:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В подарок хлеборобам – внушительные премии, служебные автомобили и сельскохозяйственная техника. Не обошлось и без демонстрации новых разработок. Например, плуг, созданный специально для полей Витебской области. Он равномерно обрабатывает почву в самых неудобных и труднодоступных местах. А таких земель в регионе – большинство.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ценные подарки – и для жителей Верхнедвинска. Физкультурно-оздоровительный центр, многоквартирный жилой дом, супермаркет и фонтан в самом сердце любимого города.
Анастасия Бут, СТВ:
Витебская область намолотила в этом году 755 тысяч тонн зерна. И первой в Беларуси выполнила госзаказ. Так что, будем с хлебом. И в этом заслуга – аграриев северного региона и всей страны.
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Новости Беларуси. В Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столицей «Дожинок» стал Верхнедвинск....
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