Дания временно прекратила сообщение с Германией и Швецией из-за крупной полицейской операции

Полиция Дании в пятницу проводит крупную операцию по перехвату автомобиля, в котором находятся преступники, в связи с этим временно прекращено сообщение на наземном и водном транспорте по ряду направлений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, было приостановлено на два часа движение по мосту, соединяющему датский остров Зеландия с островом Фюн, а также паромное сообщение со Швецией и Германией.

Стражи порядка предприняли такие шаги для задержания черного автомобиля со шведскими номерами, "внутри которого, вероятно, находились три пассажира, подозреваемые в серьезных преступлениях", отмечает АП.

По информации шведских СМИ, подозреваемые, вероятно, имеют отношение к похищению людей.

Позднее полиция Копенгагена сообщила, что движение по перекрытым маршрутам восстановлено, однако стражи порядка по-прежнему тщательно проверяют судна и автомобили. Информации о том, завершена ли операция по задержанию автомобиля, пока нет.