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Проблема с безопасностью затронула 50 млн аккаунтов Facebook

28.09.2018 21:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Инженеры компании Facebook обнаружили проблему с безопасностью в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.


Фото: Noi.md

«Во второй половине дня 25 сентября наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затрагивающую почти 50 млн учетных записей, — проинформировали в компании. — Наше расследование находится на ранней стадии. Но ясно, что злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая повлияла на функцию, позволяющую людям видеть, как выглядит для других пользователей их собственный профиль. Это позволило им украсть маркеры доступа Facebook. Их они могли использовать, чтобы захватить аккаунты». Маркеры доступа — эквивалент цифровых ключей, они позволяют при входе в приложение не вводить повторно пароль каждый раз.

В компании отметили, что очень серьезно относятся к инциденту. «Данные маркеров доступа были сброшены. Временно отключена функция View As. Пароли же от социальной сети никому менять не нужно», — добавили в Facebook.

Источник: пресс-релиз, опубликованный на сайте компании Facebook

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Инженеры компании Facebook обнаружили проблему с безопасностью в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. «Во второй половине дня
 
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