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В Беларуси впервые провели повторную трансплантацию сердца
Новости Беларуси. Пациентом стал 42-летний Александр Каптюг из Вилейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина пять лет жил с пересаженным сердцем. Проблем с донорским органом все эти годы не возникало: об операции знали лишь близкие, через год он вернулся к работе инженера и не избегал домашних нагрузок. Здоровье дало сбой в августе.
У Александра начала развиваться васкулопатия трансплантата – это, когда происходит закрытие практически всех сосудов. Кардиологи, собрав консилиум, приняли решение: пациент нуждается в срочной ретрансплантации. Донорское сердце - при редкой группе крови это большая удача – появилось буквально через три дня. Операцию хирурги РНПЦ Кардиология провели 23 сентября. Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациент уже идет на поправку и переведен в терапевтическое отделение.
Александр Каптюг, пациент РНПЦ «Кардиология»:
Опытом проведения ретрансплантаций на постсоветском пространстве обладает всего одна клиника - в России. Но даже четвертьвековая история центра насчитывает не более десятка подобных операций. Белорусские кардиохирурги проделали буквально ювелирную работу: вмешательство пришлось проводить по сути на сплошном рубце. Операция длилась 12 часов.
Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология»:
Впереди у Александра – месяцы реабилитации. Пациент настроен оптимистично. Дома его ждут жена и двое детей.
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Новости Беларуси. Пациентом стал 42-летний Александр Каптюг из Вилейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина пять лет жил с пересаженным сердцем....
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