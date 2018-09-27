ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок

28.09.2018 23:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Благоустройство проведут в преддверии вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок

Перемены коснуться сразу пяти участков. Это – Ляховский сквер, сквер Объединённых наций, зелёная территория вдоль Кирова, а также дворик возле БГТУ. Везде отремонтируют пешеходные дорожки и уложат новую плитку. Заменят архитектурные объекты, а также установят новые скамейки и обновят освещение.

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Благоустройство проведут в преддверии вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Перемены коснуться сразу...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика