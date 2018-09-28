ЦСКА под началом Гончаренко выиграл в Оренбурге, соперники обвинили в поражении судей

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко обыграли в гостях «Оренбург» в матче 9-го тура российской премьер-лиги.



Федор Чалов. Фото: premierliga.ru

«Оренбург» — ЦСКА — 0:1

Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых (Козлов, 54), Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Чиркин, 75), Мишкич, Деспотович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол, Ахметов, Обляков (Сигурдссон, 78), Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Чалов (Ефремов, 82).

Гол: 1:0 — Чалов (32, с пенальти).

Предупреждения: Афонин (30), Сутормин (34), Терехов (39), Козлов (55), Бегич (77), Чиркин (85) — Бийол (42).

Удары: 9−8.

Удары в створ ворот: 2−3.

Угловые: 2−2.

Владение мячом: 43% — 57%.

Победу армейцам принес точный удар Федора Чалова с пенальти. 20-летний нападающий забил 7 мячей в 6 последних матчах чемпионата России.

Белорусский защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков провел матч на скамейке запасных.

В стане соперника очень болезненно восприняли поражение от ЦСКА. Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов жестко высказался в адрес судейской бригады, которую возглавлял Владислав Безбородов.

— Дело в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному: в одном моменте боковой судья кричит, что был пенальти, а в другом — сваливает все на главного арбитра. В общем, устроили тут, так сказать, цирк. А потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, они победили.

Понравился ли соперник? ЦСКА — обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы на своем поле мы должны обыгрывать, делая это уверенно.

Болельщики чувствовали игру. Они видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали команду вперед. Мы старались, создавали моменты, но чуть не повезло в концовке, — приводит слова Терехова «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Оренбурга».

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов также выразил недоумение назначением пенальти в ворота его команды.



Вадим Афонин попадает ногой в голову Федору Чалову. Этот эпизод стал поводом для назначения пенальти. Фото: pfc-cska.com

— Хороший матч, динамичный. Единственное, вот этот непонятный одиннадцатиметровый. Каких-то секретов ЦСКА не показал нам. Да, был быстрый переход из обороны в атаку, хорошее давление. Они показали все, что мы до этого видели. Но мы тоже неплохо смотрелись. Как теперь настроиться на результат в следующем матче? Рецепт один — трудиться и трудиться. Какой еще может быть рецепт? В ближайшем матче будем стараться реабилитироваться, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что победа придаст уверенности в своих силах молодым игрокам его команды.



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

— Очень напряженный матч, много борьбы, желания, страсти. Может быть, маловато моментов было создано — в первую очередь имею в виду нашу команду. Мы много находились в финальной трети, но не хватало какой-то острой передачи. Тем не менее мы победили, чем очень довольны. Наша молодая команда продолжает развиваться. Победы придают нам сил и уверенности.

— Вы несколько раз подзывали к себе Облякова. Что можете сказать о нем и об Ахметове? В 20 лет они уже основные игроки ЦСКА. Довольны ли вы их прогрессом?

— Что касается атакующих качеств, то у всех их с избытком. Но многие не понимают, что такое системная оборона и индивидуальная защита. Это очень важно в матчах на высоком уровне. Когда не знаешь, как перехватить мяч, как вступить в единоборство, что происходит вокруг тебя, возникают сложности. Эта проблема есть у многих наших ребят: и у Ильзата, и у Вани, и у Яки. Пробуем ее решить.

— Как вы относитесь к решению играть Лигу чемпионов в Лужниках?

— Почему нет? Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира. Я вижу только плюсы. У нашего стадиона потрясающая энергетика, которая обязательно поможет нам в чемпионате, — приводит слова Виктора Гончаренко пресс-служба ПФК ЦСКА.

ЦСКА не проигрывает уже 7 матчей (4 победы, 3 ничьи), «Оренбург» не может победить в 5 поединках кряду (2 ничьи, 3 поражения).



Фото: premierliga.ru