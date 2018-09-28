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Очевидец: В минском метро столкнулись два поезда

28.09.2018 21:45 — Разное | Партизан  
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ЧП произошло на переезде со станции «Октябрьская» до «Площади Ленина».

Belsat.eu стало известно об инциденте, который произошел в минском метрополитене: на переезде со станции «Октябрьская» до «Площади Ленина» забуксовал поезд, в результате чего в него въехал другой поезд.

Об этом рассказала свидетель инцидента Павлина.

Поезд, в котором находилась девушка, примерно в 17.40-17.50 двигался с «Октябрьской» до «Площади Ленина». Вдруг пассажиры почувствовали запах гари и поезд начал буксовать. Связи с машинистом при этом не было.

«Через несколько минут в нас въехал поезд – то есть не сработала автоматическая система, которая предупреждает, что впереди есть другой поезд. От удара все упали. Я не видела, чтобы кто-то тяжело пострадал, но вот я ударилась головой. Сейчас вызвали «скорую», чтобы зафиксировать, что со мной случилось», – рассказывает Павлина.


По словам Павлины, поезд, который совершил наезд, получил повреждение стекла и зеркал.

«Насколько я понимаю, поезд, который в нас уехал, тормозил, но не смог предотвратить аварию. То есть случиться могло что угодно», – добавляет она.

В пресс-службе минского метрополитена говорят о проблемах с движением поездов, но о столкновении не сообщают.«Через несколько минут в нас въехал поезд – то есть не сработала автоматическая система, которая предупреждает, что впереди есть другой поезд. От удара все упали. Я не видела, чтобы кто-то тяжело пострадал, но вот я ударилась головой. Сейчас вызвали «скорую», чтобы зафиксировать, что со мной случилось», – рассказывает Павлина.

По словам Павлины, поезд, который совершил наезд, получил повреждение стекла и зеркал.

«Насколько я понимаю, поезд, который в нас уехал, тормозил, но не смог предотвратить аварию. То есть случиться могло что угодно», – добавляет она.

В пресс-службе минского метрополитена говорят о проблемах с движением поездов, но о столкновении не сообщают.

 
 
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ЧП произошло на переезде со станции «Октябрьская» до «Площади Ленина».
 
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