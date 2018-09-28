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Очевидец: В минском метро столкнулись два поезда
ЧП произошло на переезде со станции «Октябрьская» до «Площади Ленина».
Об этом рассказала свидетель инцидента Павлина.
Поезд, в котором находилась девушка, примерно в 17.40-17.50 двигался с «Октябрьской» до «Площади Ленина». Вдруг пассажиры почувствовали запах гари и поезд начал буксовать. Связи с машинистом при этом не было.
«Через несколько минут в нас въехал поезд – то есть не сработала автоматическая система, которая предупреждает, что впереди есть другой поезд. От удара все упали. Я не видела, чтобы кто-то тяжело пострадал, но вот я ударилась головой. Сейчас вызвали «скорую», чтобы зафиксировать, что со мной случилось», – рассказывает Павлина.
По словам Павлины, поезд, который совершил наезд, получил повреждение стекла и зеркал.
«Насколько я понимаю, поезд, который в нас уехал, тормозил, но не смог предотвратить аварию. То есть случиться могло что угодно», – добавляет она.
В пресс-службе минского метрополитена говорят о проблемах с движением поездов, но о столкновении не сообщают.«Через несколько минут в нас въехал поезд – то есть не сработала автоматическая система, которая предупреждает, что впереди есть другой поезд. От удара все упали. Я не видела, чтобы кто-то тяжело пострадал, но вот я ударилась головой. Сейчас вызвали «скорую», чтобы зафиксировать, что со мной случилось», – рассказывает Павлина.
По словам Павлины, поезд, который совершил наезд, получил повреждение стекла и зеркал.
«Насколько я понимаю, поезд, который в нас уехал, тормозил, но не смог предотвратить аварию. То есть случиться могло что угодно», – добавляет она.
В пресс-службе минского метрополитена говорят о проблемах с движением поездов, но о столкновении не сообщают.
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ЧП произошло на переезде со станции «Октябрьская» до «Площади Ленина».
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