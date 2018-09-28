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Мокрый снег ожидается утром в субботу по северо-востоку Беларуси

28.09.2018 23:20 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
В субботу, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Местами пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку страны возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный, умеренный, днём ​​в отдельных районах порывистый.

Ночью температура воздуха будет от +3 до +9, по северо-востоку — от 0 до 2 градусов тепла. Днём прогнозируется 8-14 выше нуля.

В последний день сентября осадков в нашей стране не ожидается. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный, днём ​​по северу порывистый.

Ночью на большей части территории страны прогнозируются заморозки до 0 ...- 4 градусов. По северу страны ожидается от 1 до 4 со знаком "плюс". Днём будет 9-15 градусов тепла.

 
 
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В субботу, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
 
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