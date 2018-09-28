На сколько подорожает топливо до Нового года?



Фото: Евгения Гусева / kp.ru

В этом году пресс-служба «Белнефтехима» уже 17 раз «радовала» белорусов коротким, но емким сообщением:Эта формулировка, транслируемая СМИ, уже набила оскомину рядовым водителям, пишетВ 2015-2016 годах о подорожании топлива и речи не шло, годом ранее были определенные шаги повышения на копейку-две, но не так радикально. 2018-й мы начинали с отметок на АЗС с 1,19 рубля (АИ-92) до 1,48 (АИ-98), а на конец сентября аналогичные показатели составляют уже 1,36 и 1,65 рубля - плюс 17 копеек, или 14,2 % и 11,4 % соответственно. При этом в «Белнефтехиме» различные ответственные люди в течение года не раз подчеркивали: чтобы белорусские НПЗ перестали работать себе в убыток, надо повысить цены на 23-24 % к их январскому значению. Полпути, как видно, уже пройдено. В концерне не делали тайны: хотим приравнять стоимость литра топлива к российским ценам.Между тем наших восточных соседей на топливном рынке тоже лихорадило. Правда, в отличие от Беларуси, там цены как резко поднимались, так и резко снижались, то и дело ударяясь в психологический барьер в 40-45 рублей за литр (1,27 - 1,43 рубля на наши) АИ-92 и АИ-95. При этом, опять же, разные АЗС в разных регионах России продавали топливо чуть дороже или чуть дешевле этих значений. Актуальная максимальная стоимость бензина и дизтоплива в близкой нам Смоленской области на момент последнего подорожания в Беларуси была такой: АИ-92 - 41,69 рос. рубля (1,32 BYN), АИ-95 - 44,59 рос. рубля (1,42 BYN), АИ-98 - 47,60 рос. рубля (1,51 BYN), ДТ - 43,50 рос. рубля (1,38 BYN).А теперь взгляните на ценник белорусских АЗС. Неужто еще не догнали? Или гонимся за Москвой, где, ясное дело, все дороже? И что все-таки в приоритете у «Белнефтехима»: равенство цен с РФ или свои «+23-24 %»?..Самое свежее «копеечное» подорожание случилось 23 сентября. Но кто сомневается в том, что оно не последнее?