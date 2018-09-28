19-летнюю девушку изнасиловали трое парней

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Трое парней изнасиловали 19-летнюю девушку в одном из ЖК в Коминтерновском районе. Горожанка написала заявление в полицию, и вскоре подозреваемых в ужасном преступлении задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 года, 22 и 25 лет.Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании группой лиц (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера, также совершённые группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).Проводится весь комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательной базы, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону.