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19-летнюю девушку изнасиловали трое парней

28.09.2018 23:08 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Горожанка написала заявление в полицию.

Трое парней изнасиловали 19-летнюю девушку в одном из ЖК в Коминтерновском районе. Горожанка написала заявление в полицию, и вскоре подозреваемых в ужасном преступлении задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 года, 22 и 25 лет.

Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании группой лиц (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера, также совершённые группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Проводится весь комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательной базы, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону.

 
 
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Горожанка написала заявление в полицию.
 
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