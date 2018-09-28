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В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду

28.09.2018 23:00 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Смотрите, какой она будет.

В четверг в администрации Московского района прошло общественное обсуждение по поводу воздействия на окружающую среду многофункционального комплекса с гостиницей и паркингом на Городском Валу. Мы посмотрели, как выглядит здание, которое собираются построить рядом с МВД.


Что это за место

Уже несколько лет на месте небольшой парковки МВД около 9-го дома по улице Городской Вал собираются построить здание. В 2012 году турецкий инвестор планировал вложиться в высотку, но местные высказались против гигантской гостиницы, поэтому он отказался от проекта.

В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду

Место строительства отмечено красным. Изображение: «Яндекс-карты»

После этого разработчики ПДП пришли к выводу: для такого участка подойдет объект общественного назначения. Его высота не должна превышать стоящий рядом жилой дом.

В 2017 году появился новый инвестор — белорусская компания «ВильнюсСтройИнвест», которая собирается построить тут многофункциональный общественный комплекс.


Как будет выглядеть комплекс

Здание представляет собой семь этажей. Два из них цокольных, где будет парковка на 100 мест, 60 из которых отдадут сотрудникам МВД. Вверху обещают сделать остекленный этаж. В здании будет кафе, салон красоты, тренажерный зал и зал совещаний. Общая площадь будущего объекта — 0,13 гектара, сроки реализации — 2018−2020 годы.

Вот такие эскизы уже одобрил комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду


В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду


В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду

Фото: Майя Кохно

Проектировщик здания — архитектор Валерий Турко из архитектурного бюро ПТМ «АТРИ». Он также проектировал здание с красной крышей в Верхнем городе, которое в итоге превысило допустимую высоту. Сооружение смогли сдать только после обращений в Администрацию президента и уплаты штрафных санкций.


Что не устраивает местных

Отметим сразу, что собравшимся людям эти эскизы на встрече не показали, потому что это было обсуждение отчета об оценке воздействия гостиницы на окружающую среду, а не обсуждение проекта. Присутствующим из соседних домов это не понравилось в первую очередь.

В Минске обсудили влияние новой гостиницы в центре на окружающую среду

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Местные также были недовольны воздействием машин, которых из-за комплекса станет больше. Некоторых беспокоила вырубка деревьев под гостиницу и то, что здание будет заслонять солнечный свет квартирам напротив.

Экологи из Института природопользования НАН пояснили, что проект проходит по всем расчетам и нормам и все необходимые меры соблюдены.

 
 
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