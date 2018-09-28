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Жители агрогородка на Витебщине: "В местной школе 9-классник надругался над шестиклассником"

28.09.2018 22:52 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Жители агрогородка на Витебщине обсуждают ЧП, которое произошло в местной средней школе: ученик 9-го класса совершил действия сексуального характера в отношении шестиклассника. Об этом TUT.BY сообщил один из родителей школьников.

— Ситуацию обсуждают многие жители нашего поселка. Это произошло в школьном туалете позавчера, 26 сентября. Была первая половина дня, а поскольку в школе только одна смена, то все случилось во время учебного процесса. Жители поселка видели, как к школе подъезжала милиция, скорая. Насильник — ученик 9-го класса, он из неблагополучной семьи, которая живет в соседней деревне. Мальчик всегда отличался хулиганским поведением, многие дети его боялись. Жертва — 6-классник. Он с особенностями развития, тихий, замкнутый в себе ребенок. Его семья живет в другой деревне неподалеку. В среду шестиклассника из школы увозила скорая, — рассказал житель агрогородка.

По словам мужчины, в школу приезжают следователи: берут показания у детей по поводу того, что произошло 26 сентября.

Директор школы в разговоре с корреспондентом TUT.BY заявила:

— Идет следствие, больше никакой информации.

Вечером в пятницу в агрогородке несколько местных жителей подтвердили TUT.BY, что такой инцидент в школе действительно произошел.

— Да, я слышала об этом, но говорить на эту тему не хочу, — сказала молодая женщина и глазами указала на причину нежелания общаться — рядом с ней шел маленький ребенок.

— Люди говорят об этом, да. Но я подробностей не знаю, — сказала еще одна женщина и поспешила попрощаться.

Получить комментарий в СК не удалось. Официальный представитель УСК по области Оксана Лазько не отвечала на телефонные звонки. В отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета нам также не дали никакой информации.

Название населенного пункта и информацию о семьях детей TUT.BY не разглашает по этическим причинам.

 
 
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Жители агрогородка на Витебщине обсуждают ЧП, которое произошло в местной средней школе.
 
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