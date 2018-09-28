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— рассказал житель агрогородка.По словам мужчины, в школу приезжают следователи: берут показания у детей по поводу того, что произошло 26 сентября.Директор школы в разговоре с корреспондентом TUT.BY заявила:Вечером в пятницу в агрогородке несколько местных жителей подтвердили TUT.BY, что такой инцидент в школе действительно произошел.сказала молодая женщина и глазами указала на причину нежелания общаться — рядом с ней шел маленький ребенок.сказала еще одна женщина и поспешила попрощаться.Получить комментарий в СК не удалось. Официальный представитель УСК по областине отвечала на телефонные звонки. В отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета нам также не дали никакой информации.Название населенного пункта и информацию о семьях детей TUT.BY не разглашает по этическим причинам.