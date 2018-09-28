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Лукашенко в Душанбе: юморил, увиделся с фанатом, в первые ряды не лез
Фото: president.gov.by
Российские телевизионщики запросто обратились к прибывшему на саммит Александру Лукашенко: «Как настрой?»
Вечером глава Беларуси увиделся со своим фанатом.
Президент Молдовы Игорь Додон после сообщил своей пресс-службе: «Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освящении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению».
Настроение у Лукашенко в Душанбе действительно было хорошим. В какой-то момент он схватил гранат и начал юморить в компании президентов.
Тем временем президент Молдовы Игорь Додон переключился на Владимира Путина и старался ни на шаг от него отставать.
После встречи в Сочи президент России Лукашенко был не так интересен. По дороге на церемонию фотографирования он о чем-то оживленно рассказывал Ильхаму Алиеву. А затем потянулся похлопать по плечу его врага – премьер-министра Армении.
В первые ряды довольный жизнью глава Беларуси старался не лезть.
Когда Лукашенко максимально сблизился с президентом Кыргызстана, в кадр попала сотрудница его делового протокола Дарья Шманай.
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Как глава Беларуси вел себя на неформальной встрече лидеров стран СНГ.
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