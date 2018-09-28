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29 сентября. События и люди

29.09.2018 05:12 — Разное | Аргументы и факты  
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29 сентября. События и люди
Сильвио БЕРЛУСКОНИ и Андрей ШЕВЧЕНКО © / АиФ

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день сердца (сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире: ежегодно они уносят жизни более 17 млн человек).

ПРИМЕТЫ:

Ефимия. Чем теплее и суше будет на Ефимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.

РОДИЛИСЬ:

1547 Мигель Де СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, великий испанский писатель. До нас не дошло его достоверного портрета. Еще никто не доказал, что известные всем изображения человека с узким лицом, острой бородкой и пышным воротником имеют прямое отношение к великому испанцу. Его знаменитый роман правильно называется так - «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

1758 Горацио НЕЛЬСОН, английский адмирал. В одной из битв лишился глаза и правой руки.

1901 Энрико ФЕРМИ, американский физик, создатель атомной бомбы.

1904 Николай Алексеевич ОСТРОВСКИЙ, российский писатель («Как закалялась сталь»). Писал этот роман, несмотря на тяжёлое заболевание, паралич и слепоту.

1912 Микеланджело АНТОНИОНИ, итальянский режиссёр.

1936 Сильвио БЕРЛУСКОНИ, итальянский политик и бизнесмен. Его состояние - более $8 млрд.

1936 Алла Сергеевна ДЕМИДОВА, российская актриса.

1946 Дмитрий Дмитриевич КРЫЛОВ, российский телеведущий. Родился на катере в Охотском море. Женат вторым браком, сын от первого брака.

1949 Владимир Петрович КОНДРУСЕВИЧ, белорусский композитор.

1955 Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКО, белорусский актёр, телеведущий и госдеятель.

1976 Андрей Николаевич ШЕВЧЕНКО, знаменитый украинский футболист, тренер. Прозвище Шева. Женат на американской фотомодели польского происхождения Кристен ПАЗИК, у них четверо сыновей - Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

СОБЫТИЯ:

1650 Англичанин Генри РОБИНСОН открыл первое в мире брачное агентство. Один из первых его клиентов, сэр Джон ДАЙМЛИ, пожелал создать семью с молодой женщиной и дал такое объявление: «Дама должна обладать состоянием в 300 гиней (на современные деньги - около $500 тыс - Прим. ред.). Не важно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа».

1793 В английском спортивном журнале было впервые упомянуто об игре в большой теннис.

1897 Был впервые публично исполнен танец танго. Произошло это в Буэнос-Айресе, в театре «Олимпо», на премьере спектакля «Креольский суд».

1902 Французский писатель Эмиль ЗОЛЯ угорел в своём доме из-за неисправности дымохода (позже появилась версия, что дымоход был кем-то сознательно заблокирован).

1916 Американец Джон РОКФЕЛЛЕР стал первым в мире миллиардером.

1943 Токийский суд приговорил советского разведчика Рихарда ЗОРГЕ к казни.

1950 В США был испытан первый телефонный автоответчик.

1963 Группа «Роллинг Стоунз» начала своё первое турне.

1980 В Лидсе англичанин Гвет МЕТЬЮМЕН установил рекорд скорости вязания - 111 петель за одну минуту.

1998 Крупнейшее в XX веке банкротство. О нём объявила японская лизинговая компания «Джапан лизинг корпорэйшн», долги которой превысили $16 млрд.

2000 93-летний австриец стал самым старым человеком в мире, получившим водительские права.

ДНИ ГОРОДОВ:

Чечерск - 859 лет.

 
 
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Мигель Де СЕРВАНТЕС, Сильвио БЕРЛУСКОНИ, Дмитрий КРЫЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО и другие.
 
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