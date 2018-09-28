Переезд на Дворникова и правая сторона бульвара Космонавтов закрывается для движения

О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Дворникова:



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В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Дворникова с 00.45 часов до 05.00 часов 5 октября 2018 г.

О запрещении движения по бульвару Космонавтов (правая сторона):

В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Мицкевича с 14.00 часов 30 сентября 2018 г. до 1 декабря 2018 г.