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Переезд на Дворникова и правая сторона бульвара Космонавтов закрывается для движения

29.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Дворникова:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59248.php

Переезд на Дворникова и правая сторона бульвара Космонавтов закрывается для движения

В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Дворникова с 00.45 часов до 05.00 часов 5 октября 2018 г.

О запрещении движения по бульвару Космонавтов (правая сторона):

В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Мицкевича с 14.00 часов 30 сентября 2018 г. до 1 декабря 2018 г.

 
 
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О запрещении движения через железнодорожный переезд по улице Дворникова: В связи с проведением ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и...
 
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