|
Сезонные ярмарки сельскохозяйственной продукции «Дары осени-2018»
29.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
6 и 13 октября на площади им. Ленина, на перекрестке улиц Панковой и Ф. Скорины и рядом с молодежным центром «Дельта» по ул. Октябрьская пройдут сезонные ярмарки по продаже населению сельскохозяйственной продукции.
13 октября ярмарка пройдет также на стоянке автотранспорта по улице К. Маркса.
20 октября ярмарка пройдет в гп. Красносельский по ул.Рябиновая.
Время проведения с 8 до 13 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 и 13 октября на площади им. Ленина, на перекрестке улиц Панковой и Ф. Скорины и рядом с молодежным центром «Дельта» по ул. Октябрьская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)