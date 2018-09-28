Сезонные ярмарки сельскохозяйственной продукции «Дары осени-2018»





6 и 13 октября на площади им. Ленина, на перекрестке улиц Панковой и Ф. Скорины и рядом с молодежным центром «Дельта» по ул. Октябрьская пройдут сезонные ярмарки по продаже населению сельскохозяйственной продукции.

13 октября ярмарка пройдет также на стоянке автотранспорта по улице К. Маркса.

20 октября ярмарка пройдет в гп. Красносельский по ул.Рябиновая.

Время проведения с 8 до 13 часов.