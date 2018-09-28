В 40 лет она бросила вызов мужчинам-айтишникам. И доказала, что лучше многих



Фото с сайта 7sisters.ru

В 40 лет эта отважная американка рискнула всем, чтобы доказать миру: женщины в ИТ работают не хуже, чем мужчины! Тереза Такер продала дом, потратила все накопленные на пенсию деньги. Для провокации перекрасила волосы в розовый цвет. Ради чего? Сейчас узнаете.

Фирма Терезы терпела убытки, но женщина не отступала. Ее критиковали - она не сдавалсь.

Сегодня клиенты Терезы – мировые компании. Ее бизнес стоит $1,5 млрд. Смотрите всю вдохновляющую историю.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А чем готовы рискнуть вы? ;)