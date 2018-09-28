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В 40 лет она бросила вызов мужчинам-айтишникам. И доказала, что лучше многих

29.09.2018 00:01 — Разное | ProBusiness  
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В 40 лет она бросила вызов мужчинам-айтишникам. И доказала, что лучше многих
Фото с сайта 7sisters.ru

В 40 лет эта отважная американка рискнула всем, чтобы доказать миру: женщины в ИТ работают не хуже, чем мужчины! Тереза Такер продала дом, потратила все накопленные  на пенсию деньги. Для провокации перекрасила волосы в розовый цвет. Ради чего? Сейчас узнаете. 

Фирма Терезы терпела убытки, но  женщина не отступала. Ее критиковали - она не сдавалсь.

Сегодня клиенты Терезы – мировые компании. Ее бизнес стоит $1,5 млрд. Смотрите всю вдохновляющую историю.

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А чем готовы рискнуть вы? ;)

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В 40 лет эта отважная американка рискнула всем, чтобы доказать миру: женщины в ИТ работают не хуже, чем мужчины! Тереза Такер продала дом, потратила все накопленные...
 
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