Убийцы катан: страшные мечи китайских солдат

Атака с мечом на противника, вооруженного винтовкой или пулеметом, больше похожа на безумие. Но в Китае середины XX века так не считали. Во время столкновений с японцами, китайские военные страдали от тотальной нехватки оружия и боеприпасов. Выходом стало вооружение пехотинцев мечами дадао — простыми в изготовлении и наносящими страшные раны в бою.

Большая сабля

Название китайского меча «дадао» переводится в некоторых европейских источниках, как «большая сабля». Внешний вид соответствовал названию: широкий и и тяжелый клинок на длинной рукояти. Существовали даже дадао-алебарды с очень длинными рукоятями.

Существует мнение , что дадао эволюционировал из сельскохозяйственного инструмента, который значительно изменили и модифицировали, как это было со знаменитыми ножами «кукри», с которыми гуркхи наводили ужас на немцев в окопах Первой мировой войны.



На картине художника Ли Минфэна изображена атака китайской кавалерии на японцев. У китайцев мечи дадао, японский военнослужащий вооружен мечом син-гунто. Фото: wikipedia.org

Дадао получились не менее опасным: достаточно одного удара, чтобы оставить противника калекой на всю жизнь или снести ему голову. Отразить удар этого оружия при помощи катаны, казачьей шашки или европейской сабли было попросту нереально. Впечатленные американские корреспонденты, наблюдавшие за действиями китайской армии дали дадао прозвище «катана-киллер»

Большим преимуществом этого меча была простота его изготовления — его можно было сделать в любой кузнице — отсюда и такое разнообразие форм и размеров.

Страшный «Пик Счастья»

С развитием автоматического оружия в XX-м веке, казалось, не было места мечам. Однако бои с японской армией показали обратное. Во время боев с японскими милитаристами в 1931—1933 годах в Северном Китае дадао зарекомендовал себя грозным оружием.



Фото: chinesemartialstudies

Японская армия обладала значительным количественным превосходством в стрелковом оружии и артиллерии над китайцами, которым не хватало ни ни винтовок, ни боеприпасов. А еще у японцев было абсолютное превосходство в танках и авиации.

В марте 1933 года 29-ая армия несла огромные потери в битве за Пик Счастья. Командующий генерал Сун Чжэюань решился на отчаянный шаг: ночную атаку на лагерь японцев, чтобы захватить такие необходимые боеприпасы и оружие. Ближе к полуночи полсотни отборных мечников с двух сторон напали на лагерь японцев. Китайцы действовали жестоко и расчетливо — не единого выстрела в первые минуты атаки, только резкие взмахи мечей. Больше тысячи японских солдат были убиты, многие просто не успели проснуться.



Большой кривой меч дадао. Фото: bivouac.ru

Победителям достались солидные трофеи: десять пулеметов, несколько автомобилей с боеприпасами. Правда, из атаковавших выжило только 30 человек. Китайский историк, впечатленный сражением, так описывал эти события: «В эту ночь солдаты 29-й армии построили новую Великую стену, используя свои кости как кирпичи и кровь как цемент».

Восемь смертельных ударов

Следующим утром на китайские позиции обрушился град снарядов, артиллерия буквально перепахивала окопы. Ответить китайцам, гибшим под снарядами противника, было нечем — своих пушек у них не было. Поэтому они ждали, пока японцы пойдут в атаку.



Китайские партизаны вооруженные винтовками и мечами дадао 1941 год. Фото: newsland.com

Спустя три часа японские цепи двинулись к дымящимся окопам. Казалось, выжить никто не мог. Но когда до позиций оставалось не более десятка метров, уцелевшие мечники отчаянно врубились в строй атакующих. Натиск был столь яростным, что японцы бросились бежать, оставив на поле боя 700 трупов своих солдат.

Техника боя с японцами вооруженными винтовками была проста: первый взмах мечом сверху вниз отбивал ружье в сторону, затем следовал нисходящий рубящий удар в область шеи, не оставлявший шансов противнику.

Китайский композитор Май Син был так вдохновлен этой победой, что написал песню «Марш дадао», ставшую более известной по своей первой строке: «Отрубим дьяволу голову дадао».

К слову, приемы боя с дадао для бойцов 29-армии разработал сам мастер стиля Пигуацюань Ма Фэнту. Его техника называлась как «восемь ударов клинком, чтобы сокрушить передовую линию обороны».

Меч эффективнее винтовки?

На самом деле, это не так, но в определенных условиях — работает. Все дело в особенностях противника : низкорослым японским солдатам (средний рост 1 м 60 см) было непросто управляться с винтовками Arisaka длиной 1 м 27,5 см. Когда приклад был уперт в плечо, солдат не мог дотянуться до затвора. Винтовку нужно было перехватывать для перезарядки, что значительно снижало темп стрельбы.



Японский солдат с винтовкой Arisaka. Фото: wikipedia.org

В ближнем бою с примкнутым штыком она становилась еще длиннее и тяжелее, поэтому орудовать ей было крайне неудобно. А вот китаец, оказавший близко к своему противнику наоборот получал преимущество — отразить короткий и тяжелый меч длинной винтовкой было практически невозможно.

Высокую эффективность дадао в ближнем бою китайцы дополняли огнем из пистолетов Маузера, переделанных под мощный патрон 45-го калибра. Такие пистолеты назывались «Шаньси тип 17».

Дадао прослужили в китайской армии вплоть до 50-х годов, демонстрируя свою неизменную эффективность. В последний раз их применяли 1950−1953 годов в Корее, когда китайские войска сражались за режим Ким Ир Сена.