Вчера стало известно о том, что в Багдаде была убита 22-летняя модель Тара Фарес. Она была обладательницей титула «Мисс Ирак — 2015» и одной из самых известных женщин в своей стране.



instagram.com/its.tarafares

После побед в национальных конкурсах красоты Фарес много работала в Европе, став лицом нескольких известных брендов, и часто выкладывала в инстаграм смелые кадры из фотосессий.

Эти снимки часто становились причиной бурных споров, осуждения и многочисленных угроз за то, что девушка нарушает моральные нормы и традиции Ирака. Модель могла быть убита за это радикальными исламистами, — пишет издание Metro .

Напоминаем, что в мусульманском обществе это не первый случай угроз в адрес девушек, которые позволяют себе откровенные кадры. Недавно мы писали о молодой киргизке, которой угрожают расправой за то, что она спела песню о феминизме и снялась в клипе, где позирует в бюстгальтере. В частности, девушке обещают «оторвать голову».

В Беларуси же теме агрессии в адрес женщин , которые проявляют себя так, как хотят, был посвящен целый флешмоб #этонеповодубить . Открыла его инстаграм-блогер из Минска Анастасия, а позже к ней присоединились 7 тысяч участников, которые выложили свои откровенные фото в Сеть как напоминание, что внешний вид или поведение — это не повод лишить человека жизни.