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Убитой модели и обладательнице титула "Мисс Ирак" угрожали расправой за фото в инстаграме
После побед в национальных конкурсах красоты Фарес много работала в Европе, став лицом нескольких известных брендов, и часто выкладывала в инстаграм смелые кадры из фотосессий.
Эти снимки часто становились причиной бурных споров, осуждения и многочисленных угроз за то, что девушка нарушает моральные нормы и традиции Ирака. Модель могла быть убита за это радикальными исламистами, — пишет
Напоминаем, что в мусульманском обществе это не первый случай угроз в адрес девушек, которые позволяют себе откровенные кадры. Недавно мы писали о
В Беларуси же
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Тара Фарес была обладательницей титула "Мисс Ирак - 2015" и одной из самых известных женщин в своей стране.
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