ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пластика груди, расставание с Ди Каприо и борьба с депрессией. Откровения супермодели Жизель Бундхен

29.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одна из самых высокооплачиваемых моделей 38-летняя Жизель Бундхен выпустила автобиографическую книгу «Уроки: Мой путь к осознанности», в которой откровенно рассказала о пластике груди, романе с Леонардо Ди Каприо и выходе из тяжелой депрессии, рассказывает People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 28 Сен 2018 в 4:08 PDT

— Моя жизнь выглядит идеальной со стороны, но вообще-то ни у кого нет представления, что на самом деле происходит. Я подумала, что пришло время поделиться какими-то своими изъянами. Все, через что я прошла, никогда не изменится, но я такая, какая есть, благодаря этому опыту.

Жизель Бундхен выросла в семье, где кроме нее было еще шесть девочек, на юге Бразилии. Попробовать себя в индустрии моды Жизели предложил агент, когда ей было 14 лет. Девушка поехала в Сан-Пауло вместе с друзьями и зашла в местный Макдональдс, где ее и заметили. Старт в индустрии был тяжелый:

— Мне говорили, что нос слишком большой, а глаза слишком маленькие, и что я никогда не попаду на обложку журнала.

Тем не менее после показа Александра Маккуина, когда Жизель прошла по подиуму топлес, вернув в моду «сильных моделей», она заполучила обложку Vogue и рекордный контракт с Victoria’s Secret на 25 миллионов долларов. Впереди ее ждал роман с Леонардо Ди Каприо и первые полосы таблоидов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 10 Дек 2013 в 8:00 PST

Головокружительный успех сыграл с моделью злую шутку: после тряски в самолете в 2013 году она начала испытывать панические атаки. Эти состояния начали учащаться и преследовать ее в туннелях, лифтах и других замкнутых пространствах.

— Я всегда считала себя позитивным человеком, старалась не обращать внимания на проблемы и даже корила себя за это. Я думала, что мне не позволено плохо себя чувствовать. Но все чаще приходило чувство бессилия. Мир вокруг сужался, и я чувствовала, что задыхаюсь.

Когда панические атаки стали настигать ее даже дома, модель начала думать о суициде. Девушка обратилась к врачам, и те прописали ей антидепрессанты и посоветовали перестроить свою жизнь. Жизель избавилась от всего, что приносило ей страдания. Леонардо Ди Каприо тоже оказался в этом списке.

— Каждый, кто приходит в нашу жизнь, наш учитель. Они появляются, чтобы показать нам самих себя по-новому. И я думаю, что он был этим учителем. Что тут плохого?

После разрыва с Ди Каприо модель вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди и родила двоих детей. Ее самооценка пошатнулась: фигуру Жизель не обсуждал только ленивый. Тогда она решилась на пластику груди, правда, сразу об этом пожалела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 6 Июл 2018 в 4:30 PDT

— Когда я проснулась, я подумала: «Боже, что я наделала? Я чувствовала, что живу в теле, которое мне не принадлежит. Первое время я носила мешковатую одежду, потому что чувствовала себя некомфортно.

Жизель добавила, что справиться с неуверенностью ей помог ее муж.

— Он просто сказал: «Я люблю тебя такой, какая ты есть». И это другой урок, который я выучила: «Что не убивает тебя, делает тебя сильнее». Но я бы хотела усвоить его другим путем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых высокооплачиваемых моделей 38-летняя Жизель Бундхен выпустила автобиографическую книгу "Уроки: Мой путь к осознанности", в которой откровенно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наш фельдшер сказал тогда: «Ещё бы чуть-чуть выше пришёлся удар, и тебя бы на этом свете уже не было». Как воспитанники и работники Пустынского детского дома сражались против захватчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика