Пластика груди, расставание с Ди Каприо и борьба с депрессией. Откровения супермодели Жизель Бундхен

Одна из самых высокооплачиваемых моделей 38-летняя Жизель Бундхен выпустила автобиографическую книгу «Уроки: Мой путь к осознанности», в которой откровенно рассказала о пластике груди, романе с Леонардо Ди Каприо и выходе из тяжелой депрессии, рассказывает People .

— Моя жизнь выглядит идеальной со стороны, но вообще-то ни у кого нет представления, что на самом деле происходит. Я подумала, что пришло время поделиться какими-то своими изъянами. Все, через что я прошла, никогда не изменится, но я такая, какая есть, благодаря этому опыту.

Жизель Бундхен выросла в семье, где кроме нее было еще шесть девочек, на юге Бразилии. Попробовать себя в индустрии моды Жизели предложил агент, когда ей было 14 лет. Девушка поехала в Сан-Пауло вместе с друзьями и зашла в местный Макдональдс, где ее и заметили. Старт в индустрии был тяжелый:

— Мне говорили, что нос слишком большой, а глаза слишком маленькие, и что я никогда не попаду на обложку журнала.

Тем не менее после показа Александра Маккуина, когда Жизель прошла по подиуму топлес, вернув в моду «сильных моделей», она заполучила обложку Vogue и рекордный контракт с Victoria’s Secret на 25 миллионов долларов. Впереди ее ждал роман с Леонардо Ди Каприо и первые полосы таблоидов.

Головокружительный успех сыграл с моделью злую шутку: после тряски в самолете в 2013 году она начала испытывать панические атаки. Эти состояния начали учащаться и преследовать ее в туннелях, лифтах и других замкнутых пространствах.

— Я всегда считала себя позитивным человеком, старалась не обращать внимания на проблемы и даже корила себя за это. Я думала, что мне не позволено плохо себя чувствовать. Но все чаще приходило чувство бессилия. Мир вокруг сужался, и я чувствовала, что задыхаюсь.

Когда панические атаки стали настигать ее даже дома, модель начала думать о суициде. Девушка обратилась к врачам, и те прописали ей антидепрессанты и посоветовали перестроить свою жизнь. Жизель избавилась от всего, что приносило ей страдания. Леонардо Ди Каприо тоже оказался в этом списке.

— Каждый, кто приходит в нашу жизнь, наш учитель. Они появляются, чтобы показать нам самих себя по-новому. И я думаю, что он был этим учителем. Что тут плохого?

После разрыва с Ди Каприо модель вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди и родила двоих детей. Ее самооценка пошатнулась: фигуру Жизель не обсуждал только ленивый. Тогда она решилась на пластику груди, правда, сразу об этом пожалела.

— Когда я проснулась, я подумала: «Боже, что я наделала? Я чувствовала, что живу в теле, которое мне не принадлежит. Первое время я носила мешковатую одежду, потому что чувствовала себя некомфортно.

Жизель добавила, что справиться с неуверенностью ей помог ее муж.

— Он просто сказал: «Я люблю тебя такой, какая ты есть». И это другой урок, который я выучила: «Что не убивает тебя, делает тебя сильнее». Но я бы хотела усвоить его другим путем.