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Приглашаем на ярмарку

29.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Приглашаем на ярмаркуУважаемые жители Лоевщины!

По техническим причинам сельскохозяйственные предприятия района не смогли принять участие в ярмарке, проводимой в минувшее воскресенье на рынке г.п. Лоев.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ 30 СЕНТЯБРЯ.

На городском рынке вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию, производимую предприятиями нашего региона (овес, ячмень, рожь, тритикале, зерно кукурузы).
Отдел экономики райисполкома.

 
 
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Уважаемые жители Лоевщины! По техническим причинам сельскохозяйственные предприятия района не смогли принять участие в ярмарке, проводимой в минувшее...
 
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