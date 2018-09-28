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Приглашаем на ярмарку
29.09.2018 — Разное | Лоевский край
По техническим причинам сельскохозяйственные предприятия района не смогли принять участие в ярмарке, проводимой в минувшее воскресенье на рынке г.п. Лоев.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ 30 СЕНТЯБРЯ.
На городском рынке вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию, производимую предприятиями нашего региона (овес, ячмень, рожь, тритикале, зерно кукурузы).
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Уважаемые жители Лоевщины! По техническим причинам сельскохозяйственные предприятия района не смогли принять участие в ярмарке, проводимой в минувшее...
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