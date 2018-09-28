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"Проспал" свои деньги. Пока выпивший парень спал на скамейке, его кошелек украли

29.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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"Проспал" свои деньги. Пока выпивший парень спал на скамейке, его кошелек украли
Мы неоднократно рассказывали о последствиях злоупотребления алкогольными напитками. Зачастую люди просто не отдают отчет своим действиям, а иногда и сами становятся жертвами преступлений. 

Житель Слонимского района приехал в город Дятлово. Там молодой человек не рассчитал дозу спиртного и не смог добраться до места ночлега. Чтобы восстановить силы, гражданин прилег на лавку и уснул. К спящему подошел местный житель, который порылся у потерпевшего в сумке и забрал оттуда кошелек. В портмоне находилось 500 долларов США и 220 белорусских рублей. 

Через некоторое время молодой человек проснулся и не смог найти свои денежные сбережения. Он сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. К слову, украденное он не успел потратить. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».
uvd.grodno.by
 
 
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Мы неоднократно рассказывали о последствиях злоупотребления алкогольными напитками. Зачастую люди просто не отдают отчет своим действиям, а иногда и сами...
 
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