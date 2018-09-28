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Надуваем щеки. Как с помощью простого упражнения, добиться идеального овала лица

29.09.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской. Эти упражнения позволят вам отсрочить, а может, и навсегда отказаться от инъекционной косметологии. Главное — регулярность и правильная техника.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

В прошлом выпуске мы рассказывали, как убрать носогубную морщину с помощью волшебного приспособления — скребка Гуаша.

Сегодня обойдемся без дополнительных гаджетов и покажем, как улучшить овал лица и вернуть тонус коже… просто надувая щеки! Хотите узнать как? Смотрите!

 
 
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Показываем, как сделать простое, но всемогущее упражнение для тонуса щечных мышц.
 
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