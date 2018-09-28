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Дорога не прощает ошибок ни водителю, ни пешеходу
29.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью, но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход?
Почему происходят такие аварии? При беседе с водителями сотрудники Госавтоинспекции слышат один и тот же ответ – «…пешехода… не заметил». Последствия такой невнимательности – травмирование пешеходов.
Пешеходный переход – место повышенной опасности. Большая часть наездов происходит именно там. Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и пешеходам, не забывать про обязанности и перед каждым переходом проезжей части убеждаться в безопасности своего перехода, носить фликеры, световозвращающие жилеты.
Беспечность пешеходов вызывает серьезную обеспокоенность, с участием уязвимых участников дорожного движения на территории Брестской области произошло 112 (+16) ДТП, 23 (+8) человек погибло, 94 (+2), получили телесные повреждения различной степени тяжести, по вине уязвимых участников дорожного движения произошло 50 ДТП (+9), 19 (+8) человек погибло, 29 (+6), получили телесные повреждения различной степени тяжести.
За истекший период 2018 года на дорогах Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 получил телесные повреждения. В 3-х случаях пешеходы и велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения.
С начала текущего года с данной категорией участников на территории Пинского района зарегистрировано 5 ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, в которых 1 человек погиб, один человек получил телесные повреждения, в 3-х случаях уязвимые участники дорожного движения находились в состоянии опьянения.
Чаще всего ДТП происходят в темное время суток, половина из тех, кто попал под колеса, не были обозначены световозвращающими элементами. Что порождает такое беспечное и небрежное отношение к собственной безопасности?
О своей безопасности должен позаботиться прежде всего сам пешеход. Безопасность пешехода зависит в совокупности от действий пешехода и водителя, но следует помнить, что травмы, полученные пешеходом, могут быть несовместимы с жизнью. Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит. Человеку, идущему по дороге или пересекающему проезжую часть, следует внимательно следить за дорогой и не отвлекаться ни на что другое. Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор.
Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается. Самый надежный вариант — это сначала установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начать переход. Следует помнить, что даже оборудованный светофором пешеходный переход не может в полной мере обеспечить безопасность пешехода на дороге. Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам в первую очередь нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением.
Водитель помни:
Дорога не прощает ошибок ни водителю, ни пешеходу… Помните об этом!
Старший Госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко.
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> Дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью, но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход? В последнее...
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