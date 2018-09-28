Дорога не прощает ошибок ни водителю, ни пешеходу

Дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью, но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход?



В последнее время участились случаи наездов на пешеходов, эти аварии происходят как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и вне переходов. В большинстве случаев подобные дорожные аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.

Почему происходят такие аварии? При беседе с водителями сотрудники Госавтоинспекции слышат один и тот же ответ – «…пешехода… не заметил». Последствия такой невнимательности – травмирование пешеходов.

Пешеходный переход – место повышенной опасности. Большая часть наездов происходит именно там. Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и пешеходам, не забывать про обязанности и перед каждым переходом проезжей части убеждаться в безопасности своего перехода, носить фликеры, световозвращающие жилеты.

Беспечность пешеходов вызывает серьезную обеспокоенность, с участием уязвимых участников дорожного движения на территории Брестской области произошло 112 (+16) ДТП, 23 (+8) человек погибло, 94 (+2), получили телесные повреждения различной степени тяжести, по вине уязвимых участников дорожного движения произошло 50 ДТП (+9), 19 (+8) человек погибло, 29 (+6), получили телесные повреждения различной степени тяжести.

За истекший период 2018 года на дорогах Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 1 получил телесные повреждения. В 3-х случаях пешеходы и велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

С начала текущего года с данной категорией участников на территории Пинского района зарегистрировано 5 ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, в которых 1 человек погиб, один человек получил телесные повреждения, в 3-х случаях уязвимые участники дорожного движения находились в состоянии опьянения.

Чаще всего ДТП происходят в темное время суток, половина из тех, кто попал под колеса, не были обозначены световозвращающими элементами. Что порождает такое беспечное и небрежное отношение к собственной безопасности?

О своей безопасности должен позаботиться прежде всего сам пешеход. Безопасность пешехода зависит в совокупности от действий пешехода и водителя, но следует помнить, что травмы, полученные пешеходом, могут быть несовместимы с жизнью. Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит. Человеку, идущему по дороге или пересекающему проезжую часть, следует внимательно следить за дорогой и не отвлекаться ни на что другое. Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор.

Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается. Самый надежный вариант — это сначала установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начать переход. Следует помнить, что даже оборудованный светофором пешеходный переход не может в полной мере обеспечить безопасность пешехода на дороге. Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам в первую очередь нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением.

Водитель помни:

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам (п. 116 ПДД).

Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу (п. 117 ПДД).

Водителю запрещается въезжать на пешеходный переход, если образовался затор, который вынудит его остановиться на пешеходном переходе (п. 118 ПДД).

Везде, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу — инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью белого цвета либо тростью с покрытием повышенной видимости, в том числе со световозвращающим элементом (элементами). Водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, а также детей и пешеходов с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (п. 119 ПДД).

Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенной аварийной световой сигнализацией и имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость движения, при необходимости остановиться и уступить дорогу пешеходам (п. 122 ПДД).

Дорога не прощает ошибок ни водителю, ни пешеходу… Помните об этом!

Старший Госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечёрко.