На здоровье не экономят. Комитет госконтроля выявил нарушения при закупке медицинского оборудования

Залогом устойчивого развития Республики Беларусь является улучшение физического и репродуктивного здоровья населения, создание предпосылок для повышения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всестороннее укрепление института семьи.



В 2016 году Советом Министров Республики Беларусь принята Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы», реализация которой позволит создать условия для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни и достичь поставленных целей.

Однако как показывают контрольно-аналитические мероприятия, проведенные Комитетом государственного контроля Брестской области, цели и задачи, красиво изложенные на бумаге, не всегда совпадают с практической частью их реализации.

Для реализации Государственной программы на территории Брестской области Брестским областным Советом депутатов утвержден Региональный комплекс мероприятий, включающий в себя 7 подпрограмм, для оценки эффективности которого предусмотрено 23 целевых показателя. В то же время Комитетом установлено, что для оценки эффективности Регионального комплекса мероприятий по одной из подпрограмм, планируемый объем финансирования которой на 2016-2020 годы составляет 98,92% от общего объема и предназначен, по сути, для финансирования текущей деятельности учреждений, предусмотрен всего один целевой показатель «Удельный вес выполненных объемов оказания медицинской помощи по видам в объемах, утвержденных планами оказания медицинской помощи».

Кроме того, утвержденный Брестским областным Советом депутатов объем финансирования на 2018-2020 годы по подпрограммам Регионального комплекса мероприятий, предполагающих закупку медицинского оборудования, никак не взаимоувязан с размером уже понесенных в 2017 году расходов, и, естественно, не является оптимальным.

Так, объем финансирования, предусмотренный на закупку 24 комплексов для проведения нагрузочных проб (велоэргометров), составляет 2,78 млн. руб., при этом стоимость 1 комплекса для проведения нагрузочных проб (велоэргометров), закупленного в 2017 году составила 0,03 млн. руб. Проведя несложные расчеты, можно подсчитать, что для закупки оставшихся 24 комплексов понадобится не многим более 0,72 млн. руб., но никак не 2,78 млн. руб.

Также утвержденный Брестским областным Советом депутатов объем финансирования Регионального комплекса мероприятий на 2018-2020 годы превышает предельный размер расходов на реализацию Регионального комплекса мероприятий, установленный среднесрочной финансовой программой консолидированного бюджета Брестской области на 2018-2020 годы, более чем на 119 млн. руб.

Конечно, порыв не экономить на здоровье похвален, но не согласуется с принципами, заложенными в Бюджетном кодексе Республики Беларусь.

По результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий Комитетом ответственным лицам направлены рекомендации по устранению имеющихся недостатков.

Комитет государственного контроля Брестской области.