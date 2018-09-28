"Обручились кольцами викингов на скале в Исландии". Невероятные истории курортных романов с продолжением

Отпуск заканчивается, а значит, и любовь? В эти холодные дни мы нашли несколько невероятных историй курортных романов, которые опровергают это утверждение. Если вы отложили свой отпуск на осень и у вас все еще впереди — берите на заметку.

Светлана, 27 лет в браке: «На первое свидание, как и на свадьбу, я опоздала, но он меня ждал, несмотря ни на что!»

— Мой курортный роман длится почти 30 лет. В далеком 1989 году, окончив первый курс университета и заработав в студенческом отряде приличные по тем временам деньги, мы с подружкой решили махнуть в Ялту.

В один прекрасный день, несмотря на большие волны, мы решили совершить заплыв на ярких надувных кругах. Чем и привлекли внимание молодых людей, один из которых с радостью к нам присоединился. Заплыв удался, мы довольные вышли на берег и сразу получили приглашение присоединиться к компании.

И тогда я увидела его. С этой минуты и влюбилась. Да, она существует — любовь с первого взгляда. Но взаимности с его стороны тогда не возникло. Или я ее не рассмотрела.





Поболтав, мы разошлись. Я была очень расстроена, отправила подругу домой, сказав, что хочу побыть одна, и медленно побрела домой. Проходя через городской парк, услышала, что меня кто-то зовет: «Девушка, хотите пирожок?».

Я отмахнулась, мол, не до пирожков мне сейчас. Но парень был настойчив. Оказалось, что это он! Была ли эта встреча судьбой или подстроена им, я не знаю до сих пор. Но было и первое свидание, и несколько дней, проведенных под лучами солнца Ялты, а потом расставание. Он уехал в Москву, а я — в Минск. Это был самый трудный момент. Мне казалось, что мы не увидимся больше никогда.





Но потом были звонки по телефону каждый день, долгие поездки друг к другу, жизнь на два города. И счастливый финал — свадьба, рождение дочери, любовь, которой в этом году исполнится 27 лет.









Помню, что я опоздала на первое свидание… Муж очень переживал, что не приду вовсе. То же самое произошло и на свадьбе. Более бледного мужчины, чем мой муж в тот момент, когда я приехала, я не видела за всю свою жизнь. Но он ждал, несмотря ни на что — и дождался! А свадебное путешествие мы провели, конечно же, в Ялте.

Светлана, 2 года в браке: «Мы полетели на Рождество в Исландию, купили в сувенирном магазине кольца викингов и обручились около церкви на скале»

— Я познакомилась со своим мужем в 2014 году во время круиза Хельсинки — Стокгольм. Я поехала отдохнуть, а он работал на корабле. Мы познакомились, я оставила ему свой номер… и забыла об этом! Круиз закончился, я сошла с корабля, уехала в Беларусь — и буквально через пару дней он мне написал. В шутливой переписке я обмолвилась, что хочу шоколадку, и через неделю он приехал в Беларусь из Хельсинки — с пачкой моего любимого шоколада.





Через месяц он уже сделал мне предложение, и я согласилась! Правда, не уточнила дату, когда мы сможем пожениться.









А потом начался самый непростой период наших отношений: год жизни на две страны, год ежеминутных сообщений и сомнений в том, что все получится… И снова встреча через год! В тот момент мы решили, что уже не расстанемся никогда.





На Рождество мы полетели в Исландию, купили в сувенирном магазине кольца викингов и обручились около церкви на скале. Это было потрясающе! Потом решили сделать все официально: через пару месяцев снова прилетели в Исландию — и расписались. Спустя ровно 2 года после знакомства у нас родилась дочь. А меньше месяца назад в нашей семье появилась еще одна малышка.





Глядя на дочерей, смешно вспоминать о том, что я даже не думала о продолжении случайного знакомства на корабле.