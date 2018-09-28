﻿ "Обручились кольцами викингов на скале в Исландии". Невероятные истории курортных романов с продолжением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Обручились кольцами викингов на скале в Исландии". Невероятные истории курортных романов с продолжением

29.09.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Отпуск заканчивается, а значит, и любовь? В эти холодные дни мы нашли несколько невероятных историй курортных романов, которые опровергают это утверждение. Если вы отложили свой отпуск на осень и у вас все еще впереди — берите на заметку.

Светлана, 27 лет в браке: «На первое свидание, как и на свадьбу, я опоздала, но он меня ждал, несмотря ни на что!»

— Мой курортный роман длится почти 30 лет. В далеком 1989 году, окончив первый курс университета и заработав в студенческом отряде приличные по тем временам деньги, мы с подружкой решили махнуть в Ялту.

В один прекрасный день, несмотря на большие волны, мы решили совершить заплыв на ярких надувных кругах. Чем и привлекли внимание молодых людей, один из которых с радостью к нам присоединился. Заплыв удался, мы довольные вышли на берег и сразу получили приглашение присоединиться к компании.

И тогда я увидела его. С этой минуты и влюбилась. Да, она существует — любовь с первого взгляда. Но взаимности с его стороны тогда не возникло. Или я ее не рассмотрела.


Поболтав, мы разошлись. Я была очень расстроена, отправила подругу домой, сказав, что хочу побыть одна, и медленно побрела домой. Проходя через городской парк, услышала, что меня кто-то зовет: «Девушка, хотите пирожок?».

Я отмахнулась, мол, не до пирожков мне сейчас. Но парень был настойчив. Оказалось, что это он! Была ли эта встреча судьбой или подстроена им, я не знаю до сих пор. Но было и первое свидание, и несколько дней, проведенных под лучами солнца Ялты, а потом расставание. Он уехал в Москву, а я — в Минск. Это был самый трудный момент. Мне казалось, что мы не увидимся больше никогда.


Но потом были звонки по телефону каждый день, долгие поездки друг к другу, жизнь на два города. И счастливый финал — свадьба, рождение дочери, любовь, которой в этом году исполнится 27 лет.



Помню, что я опоздала на первое свидание… Муж очень переживал, что не приду вовсе. То же самое произошло и на свадьбе. Более бледного мужчины, чем мой муж в тот момент, когда я приехала, я не видела за всю свою жизнь. Но он ждал, несмотря ни на что — и дождался! А свадебное путешествие мы провели, конечно же, в Ялте.

Светлана, 2 года в браке: «Мы полетели на Рождество в Исландию, купили в сувенирном магазине кольца викингов и обручились около церкви на скале»

— Я познакомилась со своим мужем в 2014 году во время круиза Хельсинки — Стокгольм. Я поехала отдохнуть, а он работал на корабле. Мы познакомились, я оставила ему свой номер… и забыла об этом! Круиз закончился, я сошла с корабля, уехала в Беларусь — и буквально через пару дней он мне написал. В шутливой переписке я обмолвилась, что хочу шоколадку, и через неделю он приехал в Беларусь из Хельсинки — с пачкой моего любимого шоколада.


Через месяц он уже сделал мне предложение, и я согласилась! Правда, не уточнила дату, когда мы сможем пожениться.



А потом начался самый непростой период наших отношений: год жизни на две страны, год ежеминутных сообщений и сомнений в том, что все получится… И снова встреча через год! В тот момент мы решили, что уже не расстанемся никогда.


На Рождество мы полетели в Исландию, купили в сувенирном магазине кольца викингов и обручились около церкви на скале. Это было потрясающе! Потом решили сделать все официально: через пару месяцев снова прилетели в Исландию — и расписались. Спустя ровно 2 года после знакомства у нас родилась дочь. А меньше месяца назад в нашей семье появилась еще одна малышка.


Глядя на дочерей, смешно вспоминать о том, что я даже не думала о продолжении случайного знакомства на корабле.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы отложили свой отпуск на осень и у вас все еще впереди - берите на заметку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика