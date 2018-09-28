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На свидание с Томом Харди: рассказываем, как бесплатно попасть в кино на "Веном"

29.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 двойных билета. Соответственно, победителя будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Призеров объявят в приложении «Афиши» 5 октября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В центре сюжета — Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.

Когда: c 4 по 14 октября.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Если такое кино вам не по духу, мы собрали 10 премьер октября в Минске, на которые стоит запастись билетами.

Полный график кинопремьер Минска на AFISHA.TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Разыгрываем билеты на сеанс фильма "Веном" по комиксам Marvel, который появится в минском прокате с 4 октября.
 
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