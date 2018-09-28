Лукашенко подтверждает готовность Беларуси участвовать в плане индустриализации Таджикистана

Цитата: "Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае (в ходе официального визита президента Беларуси в Таджикистан. - Прим. БЕЛТА)", - заявил белорусский лидер.









Говоря о совместном производстве тракторной техники в городе Гиссар, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полна решимости выполнить свои обязательства. "Более того, мне сказали, что сегодня мы продадим 300 тракторов белорусско-таджикского производства в Афганистан. То, что мы и планировали, мечтали, что будем работать на ближайшие страны", - отметил президент.



