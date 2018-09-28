|
В Канаде осы покусали детей во время спортивных соревнований
Около 135 школьников города Камлупс в Канаде пострадали от укусов ос во время участия в забеге в четверг, 27 сентября, сообщает телеканал Global News.
Один из бежавших наступил на осиное гнездо. Это разозлило ос. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и поисково-спасательная команда. Всего в забеге участвовали 215 детей. Он был посвящен памяти спортсмена и активиста Терри Фокса, который в 1980 году с одной ампутированной ногой отправился в забег, чтобы собрать средства на исследование борьбы с раком, сообщает БелТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 135 школьников города Камлупс в Канаде пострадали от укусов ос во время участия в забеге в четверг, 27 сентября, сообщает телеканал Global News.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)