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Facebook рассказал о кибератаке, затронувшей 50 миллионов аккаунтов

29.09.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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В компании не знают, был ли нанесен вред пользователям.

Компания Facebook сообщила, что на соцсеть была совершена кибератака, затронувшая почти 50 миллионов аккаунтов, пишет meduza.io

Злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как»; им удалось похитить ключи доступа, которые позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. С помощью этих ключей хакеры могли получить контроль над аккаунтами.


В Facebook пока не знают, были ли в итоге похищены какие-то аккаунты. В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов; из-за этого их владельцам в пятницу пришлось заново залогиниться. Менять пароль, как утверждают в Facebook, не нужно.



 
 
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