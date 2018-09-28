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Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек

29.09.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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30 человек погибли в Индонезии в результате серии землетрясений, которые вызвали цунами, сообщает Reuters.


Число погибших подтвердил представитель местной больницы. Еще 12 человек пострадали при землетрясениях и цунами.
 

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. На территории страны после этого произошла серия землетрясений магнитудой 5,8. На индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до двух метров.


 
 
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30 человек погибли в Индонезии в результате серии землетрясений, которые вызвали цунами, сообщает Reuters.
 
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