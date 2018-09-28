Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек





Число погибших подтвердил представитель местной больницы. Еще 12 человек пострадали при землетрясениях и цунами.





Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. На территории страны после этого произошла серия землетрясений магнитудой 5,8. На индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до двух метров.



