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Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 30 человек
30 человек погибли в Индонезии в результате серии землетрясений, которые вызвали цунами, сообщает Reuters.
Число погибших подтвердил представитель местной больницы. Еще 12 человек пострадали при землетрясениях и цунами.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. На территории страны после этого произошла серия землетрясений магнитудой 5,8. На индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до двух метров.
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30 человек погибли в Индонезии в результате серии землетрясений, которые вызвали цунами, сообщает Reuters.
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