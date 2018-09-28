Из истории вопроса: как в Минске с 2006 года запрещали и разрешали торговать алкоголем

Еврорадио посмотрело, с какими формулировками в Минске запрещали и с какими разрешали торговлю алкоголем ночью. Неужели у чиновников такая короткая память, и власти не сделали никаких выводов из предыдущего "сухого закона"?посмотрело, с какими формулировками в Минске запрещали и с какими разрешали торговлю алкоголем ночью.





Основной лоббист ограничений на продажу алкоголя — милиция

Основной противник того, чтобы после 23:00 промчаться на такси до ближайшего "ночника" и приобрести бутылочку коньячку, это МВД. Ведомство постоянно выступает за ограничения на продажу алкоголя, сокращение количества ночных магазинов, а в последнее время — за повышение возраста, с которого можно приобретать спиртные напитки, с 18 до 21 года и за то, чтобы в больших магазинах были отгорожены отдельные пространства с алкоголем.





Аргументация милиции проста: 80% серьезных преступлений (убийств, разбоев и грабежей, случаев нанесения тяжких телесных повреждений) совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. "Большинство этих правонарушений не было бы совершено, если бы люди не находились под влиянием алкоголя", — говорил начальник управления профилактики МВД Олег Каразей.





Таксисты и другие

Последний раз МВД поднимало этот вопрос в мае 2018 года (а перед тем — в сентябре 2017-го и в октябре 2016-го). Всего за три месяца до того, в феврале 2018 года Александр Лукашенко говорил, что сомневается в действенности запретов и возрастных ограничений:





"Если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы — таксисты и другие — продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали".





"Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем", — добавил Лукашенко.





Последний раз запрет на продажу алкоголя ночью вводился в Минске в 2015 году и продержался всего два месяца. Ограничения вводились, как объясняли в МВД, чтобы "криминогенная ситуация была контролируемой, и меньше совершалось преступлений и правонарушений, связанных с пьянством на бытовой почве". Отмену запрета Мингорисполком объяснил увеличением продаж контрафакта, качество которого вызывало сомнения.





Но что изменилось с тех пор? Неужели в Минске за три года перевелись "таксисты", готовые продать пассажиру бутылочку водки, или "другие", которые налаживали продажи алкоголя через соцсети?





"Мы не должны допустить, чтобы белорусский народ губили некачественными подделками"

25 августа 2015 года был снят предыдущий запрет на продажу алкоголя в Минске. За пять дней до этого Александр Лукашенко отчитал правительство за нерешительность в защите внутреннего рынка от некачественного алкоголя:





"Импорт спиртного увеличивается, растет его нелегальный оборот, а собственное производство сокращается. Мы не должны допустить, чтобы белорусский народ губили некачественными подделками и низкопробным контрафактом", — заявил тогда глава государства.





Ну и что теперь с этой аргументацией?





Справедливости ради, с 1 июля 2015 года в Беларуси действуют специальный указ и декрет, направленные на усиление государственного регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Но сам же Александр Лукашенко, говорил, что "определенные негативные тенденции сохраняются".





Кстати, отмена ограничений в 2015 году состоялась за два месяца до президентских выборов. Совпадение?





Когда в Беларуси впервые ограничивали торговлю алкоголем?

С проблемой суррогатной продукции и контрафактом милиция сталкивалась и раньше. В 2006-2007 годах даже действовал частичный запрет на продажу алкогольной продукции после 23:00. Представители МВД рассказывали, что на теневом рынке из-за ограничений значительно увеличилось количество суррогата, опасного для здоровья.





Отдельной строкой идет предложение МВД запретить продажу алкоголя лицам в возрасте до 21 года. Эта тема поднимается ежегодно как минимум с 2014-го. Однако пока никаких изменений: ни правительство, ни Александр Лукашенко не поддерживают эту инициативу. Легально купить алкоголь можно купить сразу после 18-го дня рождения.





По ком прозвонит колокол?

По прогнозу Минфина, акцизы должны составить 8,9% от налоговых доходов консолидированного бюджета Беларуси на 2018 год. Это 2 465 553 100 рублей. Здесь учтены не только алкогольные, но, например, и табачные акцизы. Но несложно догадаться, что ограничение на продажу алкоголя в Минске приведет к существенному уменьшению этой суммы.





Уменьшатся также налоговые поступления от ночных магазинов, которые уже заявили Еврорадио, что прогнозируют снижение своей рентабельности. Часть из них вообще откажется от того, чтобы работать 24/7, и будет закрываться в 23:00 — когда становится запрещено продавать спиртные напитки.









Белорусская алкогольная промышленность сейчас не в лучшем состоянии. Недавно объявил о банкротстве "Подсвильский винзавод". "Бобруйский завод напитков", несколько лет назад объявленный банкротом, 28 сентября заявил, что начинает процедуру ликвидации. И в эту нелегкую годину решено запретить в Минске ночную продажу алкоголя! Ждем, по ком следующему прозвонит колокол.



