﻿ Права на вручение "Нобелевки" по литературе могут потерять. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Права на вручение "Нобелевки" по литературе могут потерять

29.09.2018 08:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен заявил, что, если в дальнейшем Шведская академия не внесет в свою деятельность изменения, организация будет вынуждена идти «на решительные шаги» и может в принципе лишить академию права вручать награду в области литературы.

Об этом глава Нобелевского фонда сообщил в интервью Reuters.

«Если все будет продолжаться таким образом [как идет сейчас] и если им [представителям Шведской академии] не удастся восстановить легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги», — сказал Хейкенстен. Одним из подобных ответных действий он назвал требование фонда разрешить, чтобы ответственность за Нобелевскую премию в области литературы несла другая организация. Какой именно организации может быть поручена эта роль, собеседник агентства не уточнил.

Секс-скандал и коррупция. Почему в этом году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе

В настоящий момент Шведская академия работает над «восстановлением своего авторитета» после сексуального скандала с участием мужа одного из членов организации. Инцидент вынудил шесть членов организации, в том числе главу академии профессора Сару Даниус, ее покинуть. Из-за этого в 2018 году вручение Нобелевской премии по литературе было отложено на год. Сам виновник произошедшего — супруг поэта и писателя Катарины Фростенсон, французский фотограф Жан-Клод Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке академии и которого 18 женщин обвинили в домогательствах, все упреки в свой адрес он отвергал.

По информации шведского издания Dagens Nyheter, Арно также раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе и говорил, кто станет новым членом академии.

Все это в итоге привело к тому, что Нобелевский фонд признал: кризис в Шведской академии отрицательно сказался на реноме премии. 4 мая он поддержал инициативу академии и отложил на год присуждение награды по литературе в 2018 году. В дальнейшем, как выразили надежду в фонде, «все члены академии осознают: усилия по реформированию организации, а также будущая структура Шведской академии должны характеризоваться большей открытостью».


Сейчас академия, как признал в интервью Reuters Хейкенстен, уже сделала на пути к этому первый позитивный шаг. Организация, по его словам, согласилась переосмыслить свой регламент, указав в нем возможность при необходимости утверждать новых членов и исключать других. Согласно действующему уставу академии, свои должности в организации ее члены занимают в течение всей жизни. Все они избираются тайным голосованием и должны быть одобрены шведским королем.


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен заявил, что, если в дальнейшем Шведская академия не внесет в свою деятельность изменения, организация будет вынуждена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийцы катан: страшные мечи китайских солдат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика