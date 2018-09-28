К концу года в Беларуси могут вырасти цены из-за роста инфляции

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Комментирует экономический аналитик Алексей Авдонин.

– Белорусский рубль на прошлой неделе несколько откатился на прежние позиции – как и прогнозировалось ранее. Однозначно, ситуация напрямую зависит от финансового рынка России. 14 сентября Банк России повысил процентную ставку на 0,25% – до 7,5%. Это сделано впервые с декабря 2014 года.

Роль внешних факторов

– Основная причина повышения процентной ставки – более высокий уровень инфляционных процессов, чем это ожидалось и прогнозировалось ранее. Сейчас инфляция в России достигает 4%. На 2019 год Банк России в том числе скорректировал прогноз по инфляции – до 5,5%. В 2020 году ожидается некоторое снижение инфляционных ожиданий – до 4%.

Все это говорит о том, что негативные внешние факторы – в первую очередь, вызванные санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки, а также негативные процессы на валютных рынках развивающихся стран – сказались на рынке России. Они вынудили Банк России применить более жесткие режимы по стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме повышения ставки было принято решение об отказе по приобретению валюты на внутреннем рынке в рамках так называемого «бюджетного правила» – когда валюта покупалась в интересах бюджета. Тем самым снизился спрос на валюту, что способствовало некоторому снижению курса доллара по отношению к российскому, т.е. укреплению российского рубля.

Почему вырастет инфляция

– Все эти колебания взаимосвязаны. Они будут оказывать воздействие на экономические процессы внутри Беларуси. До конца года однозначно следует ожидать в Беларуси относительного повышения инфляционных процессов.