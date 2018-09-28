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28 сентября в Минске стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Украшением его станет второе белорусское «класико» 30 сентября, которое пройдет на поле «Борисов-Арены». К БАТЭ приедет минское «Динамо». Напомним, в первом круге команда Баги одолела дружину Гуренко.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом» . Программу второго дня откроет матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, примет «Городею».

«Горняки» сыграют без своего фактурного нападающего Дениса Лаптева, который дисквалифицирован на одну игру за удаление в матче 1/8 финала Кубка Беларуси. Напомним, он пнул лежащего на земле футболиста брестского «Динамо».

Все матчи чемпионата можно смотреть на VOKA.TV .

29 сентября пройдут два матча:

ФК «Минск» — «Днепр». 16.00;



«Шахтер» — ФК «Городея». 18.00;



30 сентября кроме «класико» пройдет еще три матча:

ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;



«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;



«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;



30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;



Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:

«Неман» — ФК «Гомель». 18.30.



Положение в чемпионате после первого дня 23-го тура:

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