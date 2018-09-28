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Выплывет ли "Днепр" и хватит ли сил у "Шахтера" после кубкового матча обыграть "Городею"
28 сентября в Минске стартовал 23-й тур
В первый день тура
«Горняки» сыграют без своего фактурного нападающего Дениса Лаптева, который
Все матчи чемпионата можно
29 сентября пройдут два матча:
«Шахтер» — ФК «Городея». 18.00;
30 сентября кроме «класико» пройдет еще три матча:
ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;
30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;
Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:
Положение в чемпионате после первого дня 23-го тура:
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29 сентября пройдут два матча 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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