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Выплывет ли "Днепр" и хватит ли сил у "Шахтера" после кубкового матча обыграть "Городею"

29.09.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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28 сентября в Минске стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Украшением его станет второе белорусское «класико» 30 сентября, которое пройдет на поле «Борисов-Арены». К БАТЭ приедет минское «Динамо». Напомним, в первом круге команда Баги одолела дружину Гуренко.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом». Программу второго дня откроет матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, примет «Городею».

«Горняки» сыграют без своего фактурного нападающего Дениса Лаптева, который дисквалифицирован на одну игру за удаление в матче 1/8 финала Кубка Беларуси. Напомним, он пнул лежащего на земле футболиста брестского «Динамо».

Все матчи чемпионата можно смотреть на VOKA.TV.

29 сентября пройдут два матча:

ФК «Минск» — «Днепр». 16.00;

«Шахтер» — ФК «Городея». 18.00;

30 сентября кроме «класико» пройдет еще три матча:

ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;

30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;

Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:

«Неман» — ФК «Гомель». 18.30.

Положение в чемпионате после первого дня 23-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 21 17 3 1 38 12 54
2 Динамо (Минск) 21 13 6 2 25 11 45
3 ФК Витебск 21 13 5 3 35 13 44
4 Шахтер 21 12 6 3 28 11 42
5 ФК Слуцк 22 11 3 8 25 17 36
6 Динамо (Брест) 21 9 8 4 34 23 35
7 Неман 22 10 5 7 26 22 35
8 Торпедо-БелАЗ 21 10 4 7 20 16 34
9 ФК Гомель 22 7 5 10 14 23 26
10 ФК Смолевичи 22 5 6 11 17 25 21
11 ФК Городея 22 5 6 11 16 26 21
12 Ислочь 23 4 9 10 12 27 21
13 ФК Минск 22 4 8 10 21 27 20
14 Луч 23 3 7 13 19 37 16
15 Днепр 22 2 7 13 11 30 13
16 Торпедо (Минск) 22 2 6 14 11 32 12

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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29 сентября пройдут два матча 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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