В Ганцевичском районе во время уборки свеклы умер 57-летний мужчина

Трагедия произошла 20 сентября в поле за деревней Чудин Ганцевичского района. В милицию поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи УЗ «Ганцевичская ЦРБ», сообщает «Першы рэгiён».

Правоохранители установили, что мужчина проживает в аг. Полесский Лунинецкого района. В Ганцевичский район он приехал на сезонные заработки по уборке свеклы.

Известно, что около 16:00 мужчина почувствовал себя плохо и упал на землю. Сейчас обстоятельства гибели выясняются.

На месте происшествия не было обнаружено никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти.