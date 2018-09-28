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В Ганцевичском районе во время уборки свеклы умер 57-летний мужчина
29.09.2018 09:18 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 20 сентября в поле за деревней Чудин Ганцевичского района. В милицию поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи УЗ «Ганцевичская ЦРБ»,
Правоохранители установили, что мужчина проживает в аг. Полесский Лунинецкого района. В Ганцевичский район он приехал на сезонные заработки по уборке свеклы.
Известно, что около 16:00 мужчина почувствовал себя плохо и упал на землю. Сейчас обстоятельства гибели выясняются.
На месте происшествия не было обнаружено никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти.
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Причина смерти неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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