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В Ганцевичском районе во время уборки свеклы умер 57-летний мужчина

29.09.2018 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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В Ганцевичском районе во время уборки свеклы умер 57-летний мужчина
pixabay.com

Трагедия произошла 20 сентября в поле за деревней Чудин Ганцевичского района. В милицию поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи УЗ «Ганцевичская ЦРБ», сообщает «Першы рэгiён». 

В Ганцевичском районе во время уборки свеклы умер 57-летний мужчина ГАИ: в Сморгонском районе в ДТП на самодельном тракторе погиб сельчанин

Правоохранители установили, что мужчина проживает в аг. Полесский Лунинецкого района. В Ганцевичский район он приехал на сезонные заработки по уборке свеклы. 

Известно, что около 16:00 мужчина почувствовал себя плохо и упал на землю. Сейчас обстоятельства гибели выясняются. 

На месте происшествия не было обнаружено никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти. 

 
 
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Причина смерти неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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