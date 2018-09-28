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Послевоенный фонтан на Грушевке, восстановленный за счет жителей, не работает. Нужны еще деньги
Светлана Урецкая живет на Грушевской, 11, почти семьдесят лет. Через историю ее семьи
REALTY.TUT.BY разбирался, как так получилось, что фонтан, отремонтированный за народные деньги, городу не нужен.
Дворик с фонтаном на Грушевке хорошо знают минские краеведы, приводят сюда небольшие экскурсии.
— Было приятно, когда после ремонта в 2015 году к фонтану стали приходить люди, — рассказала Светлана Максимовна. — Ведь это так важно, когда молодежь интересуется тем, как раньше жил Минск, в каких домах и дворах. Жаль только, что фонтан, в который вложили столько средств и сил, не работает.
Фонтан во дворе дома, где после войны жили семьи офицеров Белполка, строили в 1950 году. Светлане Урецкой тогда было восемь лет, и она хорошо запомнила это время.
— Наши отцы прошли войну, видели, как живут люди в странах, которые они освобождали, какие там ухоженные дома, дворы, улицы и фонтаны, пусть и разрушенные. Им тоже захотелось украсить свое место жизни. При помощи солдат распланировали двор и вместе с пленными немцами построили фонтан. Посадили деревья и такие редкие растения, которых даже в Ботаническом саду еще не было. Для уюта поставили лавочки, столы, беседки. И все годы жители дома и воинская часть Белполка поддерживали эту красоту и порядок.
В домашнем архиве Светланы Максимовны много фотографий послевоенной жизни их дома. На одном из черно-белых снимков есть ее мама: она идет домой мимо фонтана, который виден из окна их кухни. По другую сторону дома были огороды, текла река Немига. Во дворе лежали стопки дров для печек, которые были в каждой квартире.
— Самое популярное место во дворе было у фонтана — тут все любили собираться.
Но это было давно. С годами фонтан стал разрушаться и в конце 80-х после неудачного ремонта вообще перестал работать.
— Многое изменилось, когда дом передали ЖКХ. Ремонт фонтана сделали таким безграмотным способом и с такими материалами, что превратили его в развалину. Лишь центральную его часть, сложенную из камней и на совесть, развалить никто не смог! Кроме этого, во время ремонта исчезли замечательные беседки, лавки, столы, за которыми местные жители играли в домино, шахматы, пили чай, отмечали праздники… Все куда-то было вывезено и не восстановлено.
Местную достопримечательность жильцы решили восстановить в 2010 году, но после многолетней переписки с районной администрацией и Мингорисполкомом поняли, что их идею не поддержат. В итоге люди решили обойтись своими силами и стали собирать деньги. Инициатором была Светлана Урецкая.
— Фонтан отремонтировали в 2015 году. Жители дома, большинство из которых пенсионеры, собрали 46 миллионов рублей. Еще 25 миллионов в качестве спонсорской помощи выделил Беларусбанк, и пару миллионов дали меценаты. С организацией работ помогла администрация Московского райисполкома. И 23 октября 2015 года фонтан открыли в присутствии прессы и представителей местной власти. Но был нюанс: запуск его провели за счет переносного источника питания и наливной воды в небольшом количестве. Нас предупредили: это первый этап ремонта. Чтобы фонтан работал, нужно подключить его к стационарному источнику питания и купить насос с понижающим трансформатором. Планировалось, что вода будет подаваться наливным способом один-два раза в весеннее-летний период.
Однако уже 2 ноября 2015 года жильцы получают письмо от замглавы администрации Московского района Сусленкова о том, что и благоустройство двора, и модернизация фонтана закончены. И советует решать вопрос с фонтаном на уровне Мингорисполкома.
Жильцы, по словам Светланы Урецкой, так и сделали: написали мэру города и попросили разобраться и с неработающим фонтаном, и с освещением во дворе.
— К новому, 2018 году во дворе поставили три фонаря — спасибо новому мэру Андрею Викторовичу Шорцу от всех жителей. Но вот о фонтане забыли. Вот уже три года его никто не берет на баланс. Получается, что все деньги, которые потратили на фонтан, вылетели в трубу — цель так и не достигнута. В то же время во дворе дома на Заславской, 25, фонтан работает. Он находится на балансе ЖЭСа № 62 и обслуживается за счет городского бюджета.
Получается, что все возможно, если есть настоящие хозяева в районе. А мы вынуждены все делать сами: раз фонтан никто на баланс не взял, мы сами убираем в нем мусор, на свои пенсии покупаем пленку, чтобы укрыть дно от листьев и снега. И все же мы надеемся, что власти все-таки обратят на наш фонтан внимание, восстановят его до конца и введут его в эксплуатацию.
Светлана Максимовна также рассказала, что жильцы дома потратились не только на восстановление фонтана, но и на покупку беседки, ремонт шестого подъезда.
— Беседка во дворе всегда была центром наших встреч. И новостями обменяемся, и книгами. Тут же отмечаем юбилеи, дни рождения, поминки. Эта традиция сохранилась у нас с детства, с тех времен, как мы все сюда приехали после войны.
Единственное, чего жильцам не хватает для полного порядка во дворе, так это работающего фонтана.
— Просто обидно, что столько денег вложили в восстановление, которое городу оказалось ненужным.
Официально: На то, чтобы фонтан работал, нужно еще 70 тысяч рублей
На запрос журналиста REALTY.TUT.BY пришел ответ из администрации Московского района за подписью заместителя главы Артема Лобко.
В ответе приводится небольшая справка о том, что фонтан, расположенный во дворе жилого дома по улице Грушевской, 11, был построен в 1951 году и является малой архитектурной формой (МАФ), которая не включена в список историко-культурных ценностей Минска.
После длительной эксплуатации и с износом оборудования МАФ как фонтан перестала функционировать. Неоднократно (с 2010 по 2015 год) с жителями домов по улице Грушевская, 11 и 11 В, проводились собрания по реконструкции фонтана, где жители в большинстве высказывались против участия в финансировании.
Так как для подключения фонтана к центральному водоснабжению необходимо дополнительное финансирование и разработка проектной документации, с жителями домов № 9,11,11 В по улице Грушевской был проведен поквартирный опрос о принятии участия в финансировании работ по разработке проектно-сметной документации и подключения фонтана к центральному водоснабжению.
По результатам проведенного поквартирного опроса жители вышеперечисленных домов отказались от принятия участия в финансировании указанных работ.
Позже коммунальными службами Московского района было собрано от населения 45 000 000 белорусских рублей (сумма указана до деноминации. — Прим. TUT.BY), по ходатайству районной администрации оказана ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» безвозмездная (спонсорская) помощь 25 752 406 белорусских рублей, арендаторами нежилых помещений, расположенных в соседнем доме по улице Грушевской. Общая стоимость составила 77 602 406 белорусских рублей.
В настоящее время фонтан в перечень объектов, находящихся в коммунальной собственности или на балансе коммунальной организации, не находится, в связи с чем выделение денежных средств на проведение ремонта, к сожалению, невозможно. Для проведения всего комплекса работ необходимо приблизительно 70 000 рублей.
В связи с тем, что определить балансодержателя фонтана не представляется возможным, а с момента рассмотрения вопроса о постановке на учет и передаче на баланс коммунальных служб может занять до двух лет, сумма может измениться.
После прохождения процедуры (изготовление ведомости технических характеристик, технический паспорт объекта, решение суда Московского района о признании объекта бесхозяйным и т.д.) фонтан во дворе дома на Грушевской, 11, будет передан на обслуживание коммунальным предприятиям Минска. И тогда возможно выделение средств из городского бюджета.
Вместе с тем администрация Московского района города Минска готова оказывать содействие жителям в случае согласия на ремонт фонтана за их счет.
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Чтобы фонтан начал работать, надо 70 тысяч рублей.
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