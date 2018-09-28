Послевоенный фонтан на Грушевке, восстановленный за счет жителей, не работает. Нужны еще деньги

Светлана Урецкая живет на Грушевской, 11, почти семьдесят лет. Через историю ее семьи TUT.BY рассказывал о старой Грушевке и о том, какое интересное прошлое у самого дома, где после войны жили семьи офицеров Белполка. До сих пор тут сохранилась достопримечательность — фонтан, четвертый в послевоенном Минске. Чтобы его реанимировать, жильцы дома скинулись деньгами, недостающую сумму получили от спонсоров - и в 2015 году радовались сбывшейся мечте. Но недолго: вода в фонтане была лишь в день открытия . Причина в том, что за три года город не принял фонтан на баланс, уверена Светлана Урецкая. Между тем восстановление местной достопримечательности обошлось людям в 72 миллиона (сумма до деноминации. - Прим. TUT.BY).

REALTY.TUT.BY разбирался, как так получилось, что фонтан, отремонтированный за народные деньги, городу не нужен.





Дворик с фонтаном на Грушевке хорошо знают минские краеведы, приводят сюда небольшие экскурсии.

— Было приятно, когда после ремонта в 2015 году к фонтану стали приходить люди, — рассказала Светлана Максимовна. — Ведь это так важно, когда молодежь интересуется тем, как раньше жил Минск, в каких домах и дворах. Жаль только, что фонтан, в который вложили столько средств и сил, не работает.



Фонтан до ремонта. На фото в центре — Светлана Урецкая.

Фонтан во дворе дома, где после войны жили семьи офицеров Белполка, строили в 1950 году. Светлане Урецкой тогда было восемь лет, и она хорошо запомнила это время.

— Наши отцы прошли войну, видели, как живут люди в странах, которые они освобождали, какие там ухоженные дома, дворы, улицы и фонтаны, пусть и разрушенные. Им тоже захотелось украсить свое место жизни. При помощи солдат распланировали двор и вместе с пленными немцами построили фонтан. Посадили деревья и такие редкие растения, которых даже в Ботаническом саду еще не было. Для уюта поставили лавочки, столы, беседки. И все годы жители дома и воинская часть Белполка поддерживали эту красоту и порядок.





В домашнем архиве Светланы Максимовны много фотографий послевоенной жизни их дома. На одном из черно-белых снимков есть ее мама: она идет домой мимо фонтана, который виден из окна их кухни. По другую сторону дома были огороды, текла река Немига. Во дворе лежали стопки дров для печек, которые были в каждой квартире.





— Самое популярное место во дворе было у фонтана — тут все любили собираться.

Но это было давно. С годами фонтан стал разрушаться и в конце 80-х после неудачного ремонта вообще перестал работать.

— Многое изменилось, когда дом передали ЖКХ. Ремонт фонтана сделали таким безграмотным способом и с такими материалами, что превратили его в развалину. Лишь центральную его часть, сложенную из камней и на совесть, развалить никто не смог! Кроме этого, во время ремонта исчезли замечательные беседки, лавки, столы, за которыми местные жители играли в домино, шахматы, пили чай, отмечали праздники… Все куда-то было вывезено и не восстановлено.



Местные жители любили собираться у фонтана

Местную достопримечательность жильцы решили восстановить в 2010 году, но после многолетней переписки с районной администрацией и Мингорисполкомом поняли, что их идею не поддержат. В итоге люди решили обойтись своими силами и стали собирать деньги. Инициатором была Светлана Урецкая.



Светлана Максимовна Урецкая

— Фонтан отремонтировали в 2015 году. Жители дома, большинство из которых пенсионеры, собрали 46 миллионов рублей. Еще 25 миллионов в качестве спонсорской помощи выделил Беларусбанк, и пару миллионов дали меценаты. С организацией работ помогла администрация Московского райисполкома. И 23 октября 2015 года фонтан открыли в присутствии прессы и представителей местной власти. Но был нюанс: запуск его провели за счет переносного источника питания и наливной воды в небольшом количестве. Нас предупредили: это первый этап ремонта. Чтобы фонтан работал, нужно подключить его к стационарному источнику питания и купить насос с понижающим трансформатором. Планировалось, что вода будет подаваться наливным способом один-два раза в весеннее-летний период.



Эту беседку жильцы дома № 11 купили сами

Однако уже 2 ноября 2015 года жильцы получают письмо от замглавы администрации Московского района Сусленкова о том, что и благоустройство двора, и модернизация фонтана закончены. И советует решать вопрос с фонтаном на уровне Мингорисполкома.

Жильцы, по словам Светланы Урецкой, так и сделали: написали мэру города и попросили разобраться и с неработающим фонтаном, и с освещением во дворе.

— К новому, 2018 году во дворе поставили три фонаря — спасибо новому мэру Андрею Викторовичу Шорцу от всех жителей. Но вот о фонтане забыли. Вот уже три года его никто не берет на баланс. Получается, что все деньги, которые потратили на фонтан, вылетели в трубу — цель так и не достигнута. В то же время во дворе дома на Заславской, 25, фонтан работает. Он находится на балансе ЖЭСа № 62 и обслуживается за счет городского бюджета.

Получается, что все возможно, если есть настоящие хозяева в районе. А мы вынуждены все делать сами: раз фонтан никто на баланс не взял, мы сами убираем в нем мусор, на свои пенсии покупаем пленку, чтобы укрыть дно от листьев и снега. И все же мы надеемся, что власти все-таки обратят на наш фонтан внимание, восстановят его до конца и введут его в эксплуатацию.



Ремонт в шестом подъезде жильцы сделали сами

Светлана Максимовна также рассказала, что жильцы дома потратились не только на восстановление фонтана, но и на покупку беседки, ремонт шестого подъезда.

— Беседка во дворе всегда была центром наших встреч. И новостями обменяемся, и книгами. Тут же отмечаем юбилеи, дни рождения, поминки. Эта традиция сохранилась у нас с детства, с тех времен, как мы все сюда приехали после войны.

Единственное, чего жильцам не хватает для полного порядка во дворе, так это работающего фонтана.





— Просто обидно, что столько денег вложили в восстановление, которое городу оказалось ненужным.

Официально: На то, чтобы фонтан работал, нужно еще 70 тысяч рублей

На запрос журналиста REALTY.TUT.BY пришел ответ из администрации Московского района за подписью заместителя главы Артема Лобко.

В ответе приводится небольшая справка о том, что фонтан, расположенный во дворе жилого дома по улице Грушевской, 11, был построен в 1951 году и является малой архитектурной формой (МАФ), которая не включена в список историко-культурных ценностей Минска.

После длительной эксплуатации и с износом оборудования МАФ как фонтан перестала функционировать. Неоднократно (с 2010 по 2015 год) с жителями домов по улице Грушевская, 11 и 11 В, проводились собрания по реконструкции фонтана, где жители в большинстве высказывались против участия в финансировании.

Так как для подключения фонтана к центральному водоснабжению необходимо дополнительное финансирование и разработка проектной документации, с жителями домов № 9,11,11 В по улице Грушевской был проведен поквартирный опрос о принятии участия в финансировании работ по разработке проектно-сметной документации и подключения фонтана к центральному водоснабжению.

По результатам проведенного поквартирного опроса жители вышеперечисленных домов отказались от принятия участия в финансировании указанных работ.

Позже коммунальными службами Московского района было собрано от населения 45 000 000 белорусских рублей (сумма указана до деноминации. — Прим. TUT.BY), по ходатайству районной администрации оказана ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» безвозмездная (спонсорская) помощь 25 752 406 белорусских рублей, арендаторами нежилых помещений, расположенных в соседнем доме по улице Грушевской. Общая стоимость составила 77 602 406 белорусских рублей.

В настоящее время фонтан в перечень объектов, находящихся в коммунальной собственности или на балансе коммунальной организации, не находится, в связи с чем выделение денежных средств на проведение ремонта, к сожалению, невозможно. Для проведения всего комплекса работ необходимо приблизительно 70 000 рублей.

В связи с тем, что определить балансодержателя фонтана не представляется возможным, а с момента рассмотрения вопроса о постановке на учет и передаче на баланс коммунальных служб может занять до двух лет, сумма может измениться.

После прохождения процедуры (изготовление ведомости технических характеристик, технический паспорт объекта, решение суда Московского района о признании объекта бесхозяйным и т.д.) фонтан во дворе дома на Грушевской, 11, будет передан на обслуживание коммунальным предприятиям Минска. И тогда возможно выделение средств из городского бюджета.

Вместе с тем администрация Московского района города Минска готова оказывать содействие жителям в случае согласия на ремонт фонтана за их счет.