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Кадеты в «Зубренке» отметили парадом День Союзного государства
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
День Союзного государства в белорусском Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» отметили маршем кадетов, передает телеканал «МИР 24». Больше 500 российских и белорусских кадетов участвовали в параде, а потом смотрели пиротехническое шоу.
Ребята провели вместе около трех недель. Участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах, в свободное время знакомились с белорусскими достопримечательностями. Побывали в Хатыни, Брестской крепости,
«Новые знакомства – это самое главное. Конечно, все мы дружим. Оставили свои адреса, номера телефонов и в дальнейшем планируем продолжать общение», – говорит ученица Гродненского областного кадетского училища Анастасия Копысь.
Попасть в «Зубренок» могут только самые лучшие. Все ребята прошли конкурс в учебных заведениях России и Беларуси. За 12 лет в кадетской смене приняли участие более пяти тысяч подростков.
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Ребята из Беларуси и России провели вместе около трех недель. Участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах, знакомились с достопримечательностями республики.
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