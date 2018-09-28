Кадеты в «Зубренке» отметили парадом День Союзного государства

День Союзного государства в белорусском Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» отметили маршем кадетов, передает телеканал «МИР 24». Больше 500 российских и белорусских кадетов участвовали в параде, а потом смотрели пиротехническое шоу.

Ребята провели вместе около трех недель. Участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах, в свободное время знакомились с белорусскими достопримечательностями. Побывали в Хатыни, Брестской крепости, Беловежской пуще . Для подростков из Союзного государства – это хорошая возможность еще и подружиться.

«Новые знакомства – это самое главное. Конечно, все мы дружим. Оставили свои адреса, номера телефонов и в дальнейшем планируем продолжать общение», – говорит ученица Гродненского областного кадетского училища Анастасия Копысь.

Попасть в «Зубренок» могут только самые лучшие. Все ребята прошли конкурс в учебных заведениях России и Беларуси. За 12 лет в кадетской смене приняли участие более пяти тысяч подростков.



