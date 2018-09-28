

В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые виды сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". На 5 копеек вырастут цены на некоторые виды Pall Mall, а также на Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber.

На 10 копеек станут дороже сигареты Rothmans Demi Click Purple.

Цены на сигареты ФЭСТ MS и CREDO MS будут установлены на уровне Br0,97. Сигареты ООО "Табак-инвест" также изменятся в цене. Так, на 5 копеек подорожают некоторые виды сигарет Camel и LD, на 6 копеек - "Форт слим", на 2 копейки - "Форт" и "Форт 7".

Компания "Беларусьторг" с 1 октября повышает на 5 копеек стоимость Winston XS Purple Impulse. Цены на сигареты Kent Double Mix установлены на уровне Br2,8, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet - Br2.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

БелТА.