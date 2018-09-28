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Строительство «Северного бульвара» приглашают обсудить брестчан

29.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестчан приглашают принять участие в общественных обсуждениях концепции «Комплекс жилой застройки «Северный бульвар» в г. Бресте».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59255.php

Строительство «Северного бульвара» приглашают обсудить брестчан

Организатор общественного обсуждения – Брестский горисполком (ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-01, e-mail: ispolkombrest@brest.by ). Разработчик архитектурной концепции - КУП «Брестжилстрой» (224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 11, контактный тел. (8 0162) 47-94-89).

Строительство планируется на земельном участке в северо-западной части Бреста. Он ограничен с востока гаражным массивом, с севера – железнодорожными путями, с запада – многоэтажной застройкой, с юга – индивидуальной жилой застройкой. Сейчас этот участок используют для обслуживания складского комплекса. Подъехать к нему можно по пер. Брестских Дивизий, ул. Олега Кошевого, проездам Северный 3, 4, 6.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59255.php

Строительство «Северного бульвара» приглашают обсудить брестчан

карта - лишь предположительное место размещения, будем уточнять

Архитектурной концепцией учтена близость участка со строящимся мостом, принята во внимание необходимость обеспечения санитарно-защитных зон совместно с другими требованиями, предъявляемыми к этой территории.

Цель архитектурной концепции – определение возможности реконструкции производственно-складской зоны с размещением многоквартирных домов переменной этажности. Проект предусматривает размещение здесь предприятий бытового и коммунального обслуживания, общественного питания и торговли. Планируется комплексное благоустройство прилегающей территории и создание благоприятной среды для жителей.

Концепция предусматривает размещение порядка 727 квартир в жилой группе. Предусматривается выполнение комплекса мероприятий по освоению территории, в том числе:

- прокладка инженерных сетей для группы жилых домов;
- устройство детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок; 
- устройство больше 730 парковочных мест, крытых мест для хранения велосипедов;
- организация транспортных и пешеходных связей, озеленение территории.

Площадь участка в границах работ – 6,84 га, озеленения – 2,52 га, проездов и парковок – 2,18 га, тротуаров и площадок – 1,32 га. 

Регламенты использования застройки территории:

- коэффициент интенсивности застройки – 0,12;
- плотность населения – 392 чел./га;
- плотность жилищного фонда – 6881,66 м²/га;
- процент площади под застройку – 12,68 %;
- процент поверхности с твердым покрытием – 51,16 %; 
- процент озеленения территории – 36,16 %.

Срок общественного обсуждения – с 8 октября по 1 ноября.

Ознакомится с материалами архитектурно-планировочной концепции «Северного бульвара» можно с 8 до 22 октября в инфоцентре в горисполкоме в рабочие дни с 8.30 до 17.30, а также на сайте горисполкома https://city-brest.gov.by.

Свои замечания и предложения высылайте с пометкой «Комплекс жилой застройки «Северный бульвар» в г. Бресте» по адресу: «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на электронную почту: brestvestnik@bvn.by. Их рассмотрят на областном градостроительном совете.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчан приглашают принять участие в общественных обсуждениях концепции «Комплекс жилой застройки «Северный бульвар» в г. Бресте». Организатор общественного...
 
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