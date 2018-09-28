Строительство «Северного бульвара» приглашают обсудить брестчан

Брестчан приглашают принять участие в общественных обсуждениях концепции «Комплекс жилой застройки «Северный бульвар» в г. Бресте».



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Организатор общественного обсуждения – Брестский горисполком (ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-01, e-mail: ispolkombrest@brest.by ). Разработчик архитектурной концепции - КУП «Брестжилстрой» (224028, г. Брест, ул. Гоздецкого, 11, контактный тел. (8 0162) 47-94-89).



Строительство планируется на земельном участке в северо-западной части Бреста. Он ограничен с востока гаражным массивом, с севера – железнодорожными путями, с запада – многоэтажной застройкой, с юга – индивидуальной жилой застройкой. Сейчас этот участок используют для обслуживания складского комплекса. Подъехать к нему можно по пер. Брестских Дивизий, ул. Олега Кошевого, проездам Северный 3, 4, 6.



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карта - лишь предположительное место размещения, будем уточнять



Архитектурной концепцией учтена близость участка со строящимся мостом, принята во внимание необходимость обеспечения санитарно-защитных зон совместно с другими требованиями, предъявляемыми к этой территории.



Цель архитектурной концепции – определение возможности реконструкции производственно-складской зоны с размещением многоквартирных домов переменной этажности. Проект предусматривает размещение здесь предприятий бытового и коммунального обслуживания, общественного питания и торговли. Планируется комплексное благоустройство прилегающей территории и создание благоприятной среды для жителей.



Концепция предусматривает размещение порядка 727 квартир в жилой группе. Предусматривается выполнение комплекса мероприятий по освоению территории, в том числе:



- прокладка инженерных сетей для группы жилых домов;

- устройство детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок;

- устройство больше 730 парковочных мест, крытых мест для хранения велосипедов;

- организация транспортных и пешеходных связей, озеленение территории.



Площадь участка в границах работ – 6,84 га, озеленения – 2,52 га, проездов и парковок – 2,18 га, тротуаров и площадок – 1,32 га.



Регламенты использования застройки территории:



- коэффициент интенсивности застройки – 0,12;

- плотность населения – 392 чел./га;

- плотность жилищного фонда – 6881,66 м²/га;

- процент площади под застройку – 12,68 %;

- процент поверхности с твердым покрытием – 51,16 %;

- процент озеленения территории – 36,16 %.



Срок общественного обсуждения – с 8 октября по 1 ноября.



Ознакомится с материалами архитектурно-планировочной концепции «Северного бульвара» можно с 8 до 22 октября в инфоцентре в горисполкоме в рабочие дни с 8.30 до 17.30, а также на сайте горисполкома https://city-brest.gov.by .



Свои замечания и предложения высылайте с пометкой «Комплекс жилой застройки «Северный бульвар» в г. Бресте» по адресу: «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на электронную почту: brestvestnik@bvn.by . Их рассмотрят на областном градостроительном совете.