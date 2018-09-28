Маршрутное такси № 5т с 1 октября 2018 года продлят на Козловичи через Западный тупик

Как проинформировали портал Виртуальный Брест заинтересованные пассажиры, маршрутку № 5т с 1 октября 2018 года продлит с Бреста-Западного через 2-й Западный тупик (который на самом деле не тупик) мимо погранзаставы на Речицу, и далее по Смирнова на Козловичи по ул. Клейниковской.



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В горисполкоме нам подтвердили эту информацию - действительно, так и запланировано. Для многих пассажиров этот маршрут будет очень полезным и давно ожидаемым.



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Сейчас маршрутка заканчивает своё движение у Гарнизонного кладбища на ГОБК, но с 1 октября поедет дальше, благо, там заасфальтирована дорога .