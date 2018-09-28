ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маршрутное такси № 5т с 1 октября 2018 года продлят на Козловичи через Западный тупик

29.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Как проинформировали портал Виртуальный Брест заинтересованные пассажиры, маршрутку № 5т с 1 октября 2018 года продлит с Бреста-Западного через 2-й Западный тупик (который на самом деле не тупик) мимо погранзаставы на Речицу, и далее по Смирнова на Козловичи по ул. Клейниковской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59254.php

Маршрутное такси № 5т с 1 октября 2018 года продлят на Козловичи через Западный тупик

В горисполкоме нам подтвердили эту информацию - действительно, так и запланировано. Для многих пассажиров этот маршрут будет очень полезным и давно ожидаемым.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59254.php

Маршрутное такси № 5т с 1 октября 2018 года продлят на Козловичи через Западный тупик

Сейчас маршрутка заканчивает своё движение у Гарнизонного кладбища на ГОБК, но с 1 октября поедет дальше, благо, там заасфальтирована дорога.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как проинформировали портал Виртуальный Брест заинтересованные пассажиры, маршрутку № 5т с 1 октября 2018 года продлит с Бреста-Западного через 2-й Западный тупик...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кадеты в «Зубренке» отметили парадом День Союзного государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика