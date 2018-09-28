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Маршрутное такси № 5т с 1 октября 2018 года продлят на Козловичи через Западный тупик
29.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест
Как проинформировали портал
В горисполкоме нам подтвердили эту информацию - действительно, так и запланировано. Для многих пассажиров этот маршрут будет очень полезным и давно ожидаемым.
Сейчас маршрутка заканчивает своё движение у Гарнизонного кладбища на ГОБК, но с 1 октября поедет дальше, благо,
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Как проинформировали портал Виртуальный Брест заинтересованные пассажиры, маршрутку № 5т с 1 октября 2018 года продлит с Бреста-Западного через 2-й Западный тупик...
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