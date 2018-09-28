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Мнение: бесплатную медицину оплачиваем дважды!?

29.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская областная больница и специализированный госпиталь Бяла-Подляски реализуют совместный проект по программе трансграничного сотрудничества «Польша - Беларусь – Украина». Это уже второй подобный проект, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59253.php

Мнение: бесплатную медицину оплачиваем дважды!?

Проект направлен на повышение качества диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Сумма гранта Европейского Союза составляет 2,5 млн. евро. На белорусскую сторону приходится 2,1 млн. евро.

Подобные новости часто можно прочитать в последнее время. То японцы системно помогают, то немцы, то французы… Основная помощь – это поставки оборудования, лекарств, стажировки. Согласитесь, весьма похвально, безвозмездные европейские деньги вкладываются в наше здравоохранение.

«Только вот перечень платных услуг в наших учреждениях здравоохранения все увеличивается. Мы уже привыкли, что на забор крови нужно приходит со своим шприцом, многие анализы сдавать платно в «Синево», оплачивать ту или иную процедуру… Бесплатное УЗИ? Многие уже даже не знают, что такое бывает! Про бесплатные КТ или МРТ практически никто не слышал. Именно это тревожит жителей Бреста в рамках нашей кампании «За здоровье»» - комментирует ситуацию одна из инициаторов кампании, руководитель организации «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ» Анна Канюс.

«Мы считаем, что на бесплатно поставленном оборудовании учреждения здравоохранения должны проводить бесплатно диагностику и лечение! А если рассуждать с точки зрения конституционных прав, то государственные учреждения здравоохранения вообще не имеют права оказывать платные услуги за исключением каких-либо консультаций врачей вне рабочего времени. Все оборудование приобретено за счет бюджетных средств (налогов граждан) или передано безвозмездно другими государствами в рамках различных программ. Граждане уже заплатили один раз своими налогами за бесплатную медицину», - выражает позицию участников кампании «За здоровье» руководитель организации «За свой город» и лидер брестских социал-демократов Игорь Масловский.

Напомним, что цель общественной кампании «За здоровье»: повышение качества и доступности здравоохранения в Бресте. На первом этапе кампании инициаторы просят жителей города, экспертов, представителей системы здравоохранения открыто высказаться о наличии проблем, как на общегородском уровне, так и в отдельно взятых поликлиниках, больницах. Свои замечания и предложения вы можете направить инициаторам кампании по электронной почте: maslouski.ihar@gmail.com, а также оставить свой комментарий под публикациями на сайтах, форумах и в социальных сетях с #ЗаЗдоровье.

Пресс-служба организации «За свой город»

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская областная больница и специализированный госпиталь Бяла-Подляски реализуют совместный проект по программе трансграничного сотрудничества «Польша -...
 
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