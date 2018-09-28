Информация об экологии в Беларуси находится в открытом доступе

Наш город уверенно выходит вперёд по числу статей, популяризующих политехнические знания. Брест по праву можно назвать «умным городом»: даже у голубей на площади Ленина уже есть мнение. Тема строительства аккумуляторного завода повысила технический кругозор горожан.



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Но чем больше информации поступает, тем больше спрос на достоверные сведения.



О том, как организуют контроль и какие он даёт результаты, «БВ» рассказал Сергей Шилинчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.



— Сергей Викентьевич, как выстроена система наблюдения за состоянием окружающей среды, что находится под контролем?



— В Беларуси создана Национальная система мониторинга окружающей среды. Это мониторинг земель и почв, атмосферного воздуха и озонового слоя, поверхностных и подземных вод, лесов, фауны и флоры, радиационный и геофизический… Контролируется состояние экосистем, ведутся локальные мониторинги.



— Как, например, контролируют состояние воздуха, которым мы дышим в городе?



— В 18 городах Беларуси, в которых живёт больше 80 процентов населения средних и крупных городов, регулярно наблюдают за состоянием воздуха и основными источниками выбросов. В том числе в режиме реального времени с помощью введённых в эксплуатацию в 2005–2010 годах автоматических станций. На основе комплекса лидарных и космических методов оценивается состояние трансграничного переноса атмосферных примесей в регион Беларуси. Создана система наблюдения, прогноза и информирования населения о состоянии озонового слоя и уровнях приземного ультрафиолетового излучения над территорией страны.



— А почвы?



— Мы ведём мониторинг по трём направлениям: наблюдения за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов; за состоянием почвенного покрова земель; за химическим загрязнением земель.



— И где же хранят результаты? Доступны ли они людям?



— Конечно. Никто не скрывает результаты проверок. Это всё в открытом доступе на сайте Главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга, по всем годам и всем направлениям.



На этом моменте Сергей Шилинчук открыл сайт www.nsmos.by и показал, где находятся общие отчёты по годам, карты мест контроля и текущие бюллетени, где ежемесячно пополняется информация о фактах превышения установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, подготовленная по результатам аналитического контроля. На день беседы, прошедшей 28 сентября, были доступны отчёты за январь-август по проверкам воды, воздуха и почты. Их легко скачать для внимательного изучения. Самым объёмистым оказался доклад по загрязнению предприятиями сточных вод — 60 страниц. Пробежав взглядом, я обнаружил, что никто из местных флагманов производства воды Мухавеца в этом году не мутил. А вот бюллетень по почвам вызвал вопросы.



— В перечне указано, что выписано 20 протоколов в отношении 17 предприятий. При этом три протокола в отношении «Белинвестторг-Сплава». Где проводили проверки и когда?



— При проведении измерений областной лабораторией аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды 23 апреля отобраны пробы почвы на открытых участках земли территории предприятия «Белинвестторг - Сплав». По результатам испытаний установлено превышение нормативов ПДК свинца в земле, включая почвы, на пробной площадке № 2 в 17,65 раза на площади 109,25 квадратного метра и на пробной площадке № 3 в 7,8 раза на 155,15 квадратного метра. Размер вреда, причиненного окружающей среде «Белинвестторг-Сплавом» составил 1295,56 рубля.



Для полного исследования земель на территории предприятия 23 мая дополнительно отобрали и изучили пробы почвы на содержание свинца, железа и сульфатов на открытых участках земли. По результатам испытаний установлено превышение нормативов ПДК свинца в земле, включая почвы, на пробной площадке № 1 в 2,32 раза на 196,25 квадратного метра и площадке № 5 в 8,56 раза на 38,72 «квадрата». Размер вреда окружающей среде — 814 рублей.



Также 12 июля отобраны пробы почв на территории склада № 1 Белоозёрского завода ячеистого бетона, арендуемого «Белинвестторг-Сплавом, по договору аренды от 19.07.2013 года № 2/13. На складе хранится свинцовая зола. По результатам испытаний установлено превышение нормативов ПДК свинца в земле, включая почвы, на глубине 0–19,9 сантиметра на пробной площадке № 1 в 18,67 раза, площадь деградированных земель составила 46,8 квадратного метра, на площадке № 2 — в 4,06 раза, площадь деградированных земель 27 квадратного метра, а также на площадке № 3 — в 8,97 раза, площадь деградированных земель — 46 «квадратов». Общая площадь загрязненной территории — 119,8. Размер вреда окружающей среде «Белинвестторг-Сплавом» составил 540 рублей.



— Что делает комитет после выявления нарушений?



— По этим случаям областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды «Белинвестторг-Сплаву» предъявлены претензии о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, предприятию направлены требования восстановить деградированные земли, загрязнённые свинцом, принять меры по дальнейшему предотвращению загрязнения.



— Точки проверки совпадают с местами, где брали пробы специалисты Полесского аграрно-экологического института и приезжие химики?



— Нет, это совершенно разные точки. Мы проверяли производственные территории.



Добавим, что во время беседы руководителю дважды звонили из Берёзовского района, где под надзором специалистов ликвидируют объект, попавший на страницы протоколов. Что же касается сайта, где находятся материалы системы мониторинга, то рекомендуем его читателям — пользоваться надо проверенной информацией. Её предостаточно, и она в открытом доступе.