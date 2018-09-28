ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полигон Брестский с самолёта сбросили гаубицу весом 6 тонн

29.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В силах специальных операций впервые за всю историю суверенных Вооруженных Сил нашей страны прошло десантирование 122‑мм гаубицы Д‑30.

На полигон Брестский с самолёта сбросили гаубицу весом 6 тонн

Орудие с дополнительным грузом общей массой около шести тонн было успешно доставлено на полигон Брестский. Десантирование осуществлялось из военно-транспортного самолета Ил‑76МД смешанной авиационной базы.

…Аэродром Мачулищи. На часах — полдевятого утра. Легкая освежающая прохлада и яркое солнышко начинают осенний день. Ветра практически нет. Погода шепчет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59249.php

На полигон Брестский с самолёта сбросили гаубицу весом 6 тонн

самолёт с гаубицей над Брестом

Привычная предполетная суета завершается, и трудяга Ильюша выруливает на взлетно-посадочную полосу. Гул турбин нарастает так, что аж уши закладывает! Еще десяток секунд, и огромная машина резко начинает разгон. Самолет отрывается от взлетки и устремляется вверх. Курс — на юг, на аэропорт Брест.

На борт я поднялся вместе с заместителем командующего по воздушно-десантной подготовке — начальником отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковником Владиславом Степанюком.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В силах специальных операций впервые за всю историю суверенных Вооруженных Сил нашей страны прошло десантирование 122‑мм гаубицы Д‑30. Орудие с дополнительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кадеты в «Зубренке» отметили парадом День Союзного государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика