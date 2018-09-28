На полигон Брестский с самолёта сбросили гаубицу весом 6 тонн

В силах специальных операций впервые за всю историю суверенных Вооруженных Сил нашей страны прошло десантирование 122‑мм гаубицы Д‑30.





Орудие с дополнительным грузом общей массой около шести тонн было успешно доставлено на полигон Брестский. Десантирование осуществлялось из военно-транспортного самолета Ил‑76МД смешанной авиационной базы.

…Аэродром Мачулищи. На часах — полдевятого утра. Легкая освежающая прохлада и яркое солнышко начинают осенний день. Ветра практически нет. Погода шепчет.



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самолёт с гаубицей над Брестом

Привычная предполетная суета завершается, и трудяга Ильюша выруливает на взлетно-посадочную полосу. Гул турбин нарастает так, что аж уши закладывает! Еще десяток секунд, и огромная машина резко начинает разгон. Самолет отрывается от взлетки и устремляется вверх. Курс — на юг, на аэропорт Брест.

На борт я поднялся вместе с заместителем командующего по воздушно-десантной подготовке — начальником отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковником Владиславом Степанюком.