В День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков председатель районного исполнительного комитета посетил ветеранов

Участников Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. В Костюковичском районе на сегодня проживает четыре ветерана, среди них – одна женщина.

По доброй традиции, 28 сентября, в День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, представители районного исполнительного комитета, райвоенкомата и управления по труду, занятости, социальной защите райисполкома посетили ветеранов.

Со словами благодарности председатель райисполкома Дмитрий Малашенко, заместитель председателя Ирина Петрусевич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Светлана Старовойтова, военный комиссар Юрий Исмаилов, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Оксана Сидоренко навестили ветеранов. Анну Мироновну Зинькович и Владимира Яковлевича Шутро – в отделении круглосуточного пребывания в д. Пролетарское, Адама Филимоновича Боханова и Григория Павловича Ильенкова – на дому.













Всем им, участникам Великой Отечественной войны, в этот день оказали особое внимание и вручили продовольственные пакеты и конверты с материальной помощью от районного исполнительного комитета, от районного Совета ветеранов.

Текст и фото Натальи Толкачевой.