В МЧС Гродно поступил сигнал, что кабина лифта с детьми упала в шахту

Как стало известно, инцидент произошел 28 сентября в 16-этажном жилом доме по улице Кремко. Жительница дома позвонила в МЧС, милицию, вызвала «скорую», сообщив, что в шахту лифта упали три ребенка, находившиеся в кабине.

На место вызова немедленно прибыли все спецслужбы. Выяснилось, что две девочки и мальчик просто застряли в лифте на 16-м этаже, передает «Гродзенская праўда».

Мать одной из девочек рассказала, что дети спускались на лифте вниз. Когда они приехали на первый этаж, дверь не открылась, а кабина резко вновь поехала вверх на 16-й этаж. Дети испугались и закричали. На крик прибежала соседка, которая не смогла совладать с эмоциями и в панике вызвала чуть ли ни все спецслужбы города.

Чтобы вызволить детей из лифта, оказалось достаточно помощи одного электромеханика, который разрешил проблему в течение 10 минут. По словам электромеханика ОАО «Гроднолифт» Юрия ПЕТРОВСКОГО, произошла штатная ситуация, такое иногда случается.

В результате происшествия никто из детей не пострадал. Ребята отделались испугом. То, что с детьми сейчас все в порядке, подтвердили и их родители.