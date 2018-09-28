Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале



Скрин: 1tv.ru

Больше всего зрителям запомнилась, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.Не сумев сдержать слез, она отправила в финал– разоткровенничалась последняя.Стоит отметить, что не все покинувшие "Голос 60+" члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Так,покорила зрителей новой прической и цветом волос.В командеостались, в свою очередь, на прощание подарил наставникам и ведущему портреты, написанные его кистью.на "Голос 60+" сохранил под крыломобъяснил певец. Шоу "Голос. 60+" выходит каждую пятницу в 21:30 на "Первом канале".