ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале

29.09.2018 11:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Скрин: 1tv.ru
Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на "Первом канале". В ходе "нокаутов" Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе выбрали финалистов проекта "Голос 60+" .

Больше всего зрителям запомнилась Пелагея, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.

Не сумев сдержать слез, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.

Стоит отметить, что не все покинувшие "Голос 60+" члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Так, Наталья Бутусова покорила зрителей новой прической и цветом волос.


В команде Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. Навруз Ахмедов, в свою очередь, на прощание подарил наставникам и ведущему портреты, написанные его кистью.

Леонид Агутин на "Голос 60+" сохранил под крылом Николая Арутюнова и Николая Агутина. "Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире", – объяснил певец. Шоу "Голос. 60+" выходит каждую пятницу в 21:30 на "Первом канале".

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на "Первом канале".
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это шанс зафиксировать статус рукоподаваемого в Европе". Полетит ли Лукашенко в Париж?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика